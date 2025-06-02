Росія збудувала військову базу поруч із руїнами "Азовсталі" (відео)

З гвинтокрила зафільмували базу поруч із руїнами "Азовсталі"

Росія продовжує знищувати Маріуполь, перетворюючи його на ледь не військове містечко. Навіть зруйнований комбінат "Азовсталь" не завадив мілітаризації — поруч з ним звели військову базу.

Її видно на відео, яке опублікував в мережі ексспікер Маріупольської міської ради Петро Андрющенко. З гвинтокрила окупанти зафільмували, у що вони перетворили раніше успішне підприємство, поки намагалися звідти вибити оборонців Маріуполя.

Діри в залишках стелі, частини стін та металобрухт. До окупації та повномасштабного вторгнення ПрАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"" був монополістом у виготовленні кількох видів металопрокату та одним із містоутворюючих підприємств. На "Азовсталі" були й цивільні — з початком повномасштабного вторгнення на комбінаті відкрили свої укриття для всіх.

Окупанти ще в 2023 році вивезли з "Азовсталі" все більш менш цінне. Потім заявили, що робитимуть там парк розваг та готелі на березі моря. Для цього комбінат із майже сторічною історію знесуть.

Так комбінат "Азовсталь" виглядав до

"Азовсталь" робила метал для всього світу

Нагадаємо, саме у травні 2022 року після важких кровопролитних боїв з території "Азовсталі" через наказ вийшли українські бійці. Окупанти не обміняли й третини від бійців, що покинули завод.

Раніше "Телеграф" розповідав, що попри роки окупації, Росія не квапиться відновлювати Маріуполь. Квартири купити там можуть росіяни, а більшість вцілілих будинків навіть зараз стоять без вікон.