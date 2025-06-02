Росія збудувала військову базу поруч із руїнами "Азовсталі" (відео)
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З гвинтокрила зафільмували базу поруч із руїнами "Азовсталі"
Росія продовжує знищувати Маріуполь, перетворюючи його на ледь не військове містечко. Навіть зруйнований комбінат "Азовсталь" не завадив мілітаризації — поруч з ним звели військову базу.
Її видно на відео, яке опублікував в мережі ексспікер Маріупольської міської ради Петро Андрющенко. З гвинтокрила окупанти зафільмували, у що вони перетворили раніше успішне підприємство, поки намагалися звідти вибити оборонців Маріуполя.
Діри в залишках стелі, частини стін та металобрухт. До окупації та повномасштабного вторгнення ПрАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь"" був монополістом у виготовленні кількох видів металопрокату та одним із містоутворюючих підприємств. На "Азовсталі" були й цивільні — з початком повномасштабного вторгнення на комбінаті відкрили свої укриття для всіх.
Окупанти ще в 2023 році вивезли з "Азовсталі" все більш менш цінне. Потім заявили, що робитимуть там парк розваг та готелі на березі моря. Для цього комбінат із майже сторічною історію знесуть.
Нагадаємо, саме у травні 2022 року після важких кровопролитних боїв з території "Азовсталі" через наказ вийшли українські бійці. Окупанти не обміняли й третини від бійців, що покинули завод.
Раніше "Телеграф" розповідав, що попри роки окупації, Росія не квапиться відновлювати Маріуполь. Квартири купити там можуть росіяни, а більшість вцілілих будинків навіть зараз стоять без вікон.