Напряжение в розетках поднимется уже через месяц: вырастут ли от этого тарифы

Для потребителей будет больше положительных изменений

В работе электросетей будут изменения с 1 июля 2025 года. Напряжение в розетках вырастет с 220 до 230 вольт, этот шаг направлен на приведение нашей энергосистемы в соответствие с европейскими стандартами. Значит ли это повышение тарифов?

Об этом расскажет "Телеграф", ссылаясь на издание "Время действий". В материале говорится, что постановление Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) №550 от 15 апреля 2025 года вводит новый стандарт напряжения.

Он согласовывает украинскую электросеть с европейской системой, где напряжение уже давно составляет 230 вольт. Такая синхронизация — один из важных шагов по гармонизации энергетических норм и повышению качества услуг.

Как изменения повлияют на ваши счета за электроэнергию

Несмотря на увеличение напряжения, тариф на электроэнергию останется неизменным. Народный депутат Сергей Нагорняк уверяет, что потребители и дальше будут платить за фактически потребленные киловатт-часы по действующим тарифам.

Ранее "Телеграф" писал, что жителям одной из областей и второй раз за полгода подняли тариф на вывоз мусора