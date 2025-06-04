Lifecell повышает цены на один из видов SMS и не только: что изменится в июне

Изменения коснутся звонков только в некоторые страны

Оператор мобильной связи Lifecell повышает тариф на осуществление международных звонков и SMS. При этом, стоимость отправки сообщений взлетит сразу в два раза.

Информация об этом размещена на официальном сайте компании. Отмечается, что изменения вступят в силу с 11 июня 2025 года.

Обновление стоимости коснется международных звонков в следующие страны:

Болгария;

Эстония;

Латвия;

Литва;

Словения.

После обновления тарифа стоимость международных звонков в эти страны будет составлять: 30грн/мин. Кроме того, теперь срок действия начисленного пакета минут составляет 2 дня.

В то же время, стоимость одного международного SMS будет изменена с 5 грн. на 10 грн.

Если пакет минут исчерпан ранее 3-дневного периода действия, при совершении следующего международного звонка и при наличии на счете абонента достаточного количества средств, такому абоненту начисляется новый пакет минут. Количество используемых пакетов не ограничено.

Проверить остаток минут и срока действия можно с помощью следующего кода: *242#.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае 2025 года Lifecell запустил новую линейку тарифов.