Lifecell повышает цены на один из видов SMS и не только: что изменится в июне
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Изменения коснутся звонков только в некоторые страны
Оператор мобильной связи Lifecell повышает тариф на осуществление международных звонков и SMS. При этом, стоимость отправки сообщений взлетит сразу в два раза.
Информация об этом размещена на официальном сайте компании. Отмечается, что изменения вступят в силу с 11 июня 2025 года.
Обновление стоимости коснется международных звонков в следующие страны:
- Болгария;
- Эстония;
- Латвия;
- Литва;
- Словения.
После обновления тарифа стоимость международных звонков в эти страны будет составлять: 30грн/мин. Кроме того, теперь срок действия начисленного пакета минут составляет 2 дня.
В то же время, стоимость одного международного SMS будет изменена с 5 грн. на 10 грн.
Если пакет минут исчерпан ранее 3-дневного периода действия, при совершении следующего международного звонка и при наличии на счете абонента достаточного количества средств, такому абоненту начисляется новый пакет минут. Количество используемых пакетов не ограничено.
Проверить остаток минут и срока действия можно с помощью следующего кода: *242#.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае 2025 года Lifecell запустил новую линейку тарифов.