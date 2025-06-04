Интерпайп приступил к поставкам труб для соляных шахт в Италии

Интерпайп демонстрирует, что способен предлагать индивидуальные решения для самых требовательных заказов.

Украинская промышленная компания Интерпайп продолжает расширять свое присутствие на европейском рынке, поставляя отвечающую самым высоким техническим стандартам трубную продукцию для специализированных проектов клиентов.

Один из таких проектов реализуется в Италии (провинция Пиза, регион Тоскана).

Добыча соли из месторождений в Тоскане имеет тысячелетнюю историю, более 100 лет осуществляется в промышленных масштабах. Процесс добычи начинается с бурения относительно неглубоких скважин, которые проецируются с использованием бесшовных обсадных труб и насосно-компрессорных труб, изготовленных из стали, имеющей необходимую прочность и коррозионную стойкость для использования в высокоагрессивных условиях окружающей среды.

В последние годы европейский рынок стал по настоящему домашнему для Компании. Интерпайп овладел и поставил более 250 новых видов трубной продукции, которые в основном нишевы, чтобы удовлетворить специфические потребности клиентов из ЕС. Итак, Интерпайп демонстрирует, что способен предлагать индивидуальные решения для самых требовательных заказов, в частности, для бурения в высококоррозионных и агрессивных средах, например соляных шахт в Италии при производстве и получении сверхчистой соли для фармацевтической и агропродовольственной отрасли.

О компании

Интерпайп – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 50 стран мира по сети торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2024 году Интерпайп реализовал 511 тыс. т трубной продукции и 115 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.

Общая численность сотрудников Интерпайп составляет около 9,5 тыс. Численность наших работников, служащих в рядах ВСУ или других силовых структур, находится на уровне 1070 человек.

В 2024 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 5,5 млрд грн, что является рекордным объемом уплаченных налогов и сборов.