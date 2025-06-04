Інтерпайп розпочав постачання труб для соляних шахт в Італії

Інтерпайп демонструє, що здатен пропонувати індивідуальні рішення для найвимогливіших замовлень

Українська промислова компанія Інтерпайп продовжує розширювати свою присутність на європейському ринку, постачаючи трубну продукцію, що відповідає найвищим технічним стандартам, для спеціалізованих проєктів клієнтів.

Один із таких проєктів реалізується в Італії (провінція Піза, регіон Тоскана). Для нього Компанія вже розпочала постачання обсадних труб діаметром 127 мм, виготовлених відповідно до стандарту API 5CT. Продукція буде використовуватися в місцевій соляній промисловості.

Видобуток солі з родовищ у Тоскані має тисячолітню історію, понад 100 останніх років здійснюється у промислових масштабах. Процес видобутку починається з буріння відносно неглибоких свердловин, які проектуються з використанням безшовних обсадних труб та насосно-компресорних труб, виготовлених зі сталі, що має необхідну міцність та корозійну стійкість для використання у високоагресивних умовах навколишнього середовища.

В останні роки європейський ринок став по справжньому домашнім для Компанії. Інтерпайп опанував та поставив понад 250 нових видів трубної продукції, які здебільшого є нішевими, щоб задовольнити специфічні потреби клієнтів з ЄС. Отже, Інтерпайп демонструє, що здатен пропонувати індивідуальні рішення для найвимогливіших замовлень, зокрема, для буріння у висококорозійних та агресивних середовищах, наприклад, соляних шахт в Італії при виробництві та отриманні надчистої солі для фармацевтичної та агрохарчової галузі.

Про компанію

Інтерпайп – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи. У 2024 році Інтерпайп реалізував 511 тис. т трубної продукції та 115 тис. т залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

Загальна чисельність співробітників Інтерпайп становить близько 9,5 тис. Чисельність наших працівників, які служать у лавах ЗСУ чи інших силових структур, перебуває на рівні 1070 осіб.

У 2024 році Компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн, що є рекордним обсягом сплачених податків та зборів.