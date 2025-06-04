До 10 июня можете получить штраф. Что нельзя делать до этой даты

В некоторых случаях может быть и уголовная ответственность

С 10 июня 2025 года заканчивается запрет на вылов рыбы на водохранилищах. Если не дождаться этой даты, то можно получить штраф.

Ранее, 20 мая, был снят запрет на вылов рыбы в реках и корневых системах, а со следующего вторника, 10 июня, можно будет ловить рыбу уже на водохранилищах. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции, передает "PMG".

Какие могут быть штрафы

За незначительные нарушения правил рыболовства предусмотрено наказание от устного предупреждения до штрафа в 170 гривен. Если речь идет о серьезных нарушениях, таких как использование сеток, взрывчатых веществ, электротока или ядовитых средств — штраф может достигать 680 гривен.

В случае, если действия рыбака причиняют существенный вред, нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности вместе с административным штрафом.

Также следует помнить, что во время нерестового запрета запрещено двигаться по водоемам на моторных лодках. Исключение касается только инспекторов и представителей контролирующих органов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая популярна рыба вредна.