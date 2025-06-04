До 10 червня можете отримати штраф. Що не можна робити до цієї дати
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В деяких випадках може бути й кримінальна відповідальність
З 10 червня 2025 року закінчується заборона на вилов риби на водосховищах. Якщо не дочекатись цієї дати, то можна отримати штраф.
Раніше, 20 травня, було знято заборону на вилов риби в річках та кореневих системах, а з наступного вівторка, 10 червня, можна буде ловити рибу вже на водосховищах. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції, передає "PMG".
Які можуть бути штрафи
За незначні порушення правил рибальства передбачене покарання — від усного попередження до штрафу у 170 гривень. Якщо ж йдеться про серйозні порушення, як-от використання сіток, вибухових речовин, електроструму чи отруйних засобів — штраф може сягати до 680 гривень.
У випадку, якщо дії рибалки спричиняють суттєву шкоду, порушника може бути притягнуто до кримінальної відповідальності разом з адміністративним штрафом.
Також варто пам’ятати, що під час нерестової заборони заборонено рухатися водоймами на моторних човнах. Виняток стосується лише інспекторів і представників контролюючих органів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка популярна риба шкідлива.