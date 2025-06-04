Россия действительно способна на большой удар, но есть одно "но": военный эксперт объяснил

Атаками на военные цели России Украина меняет ход войны

Россия действительно может ответить на украинские удары по своим аэродромам и повреждение Крымского моста новыми атаками дронами или ракетами. Однако вражеские обстрелы продолжаются каждый день — вне зависимости от украинских операций.

Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире YouTube-канала "Телеграф". По его словам, россияне и до проведения операции "Паутина" ежедневно бомбили украинские города и населенные пункты по всей стране.

"Это война. Это базовая вещь, которую нужно понимать", — подчеркнул Братчук. Он отметил, что угроза ударов ракетами или дронами существует каждый день, а враг постоянно меняет тактику атак. Ранее российские обстрелы происходили преимущественно ночью или ранним утром около четырех часов. Теперь шахеды могут лететь в Украину с территории Курской или Орловской областей в любое время суток.

Эксперт убежден, что украинские превентивные удары, наоборот, уменьшают потенциал россиян для проведения атак. Подобные операции снижают ресурсные возможности России и ее способность проводить боевые действия.

"Наши удары на опережение вынуждают Россию играть по нашим правилам", — пояснил Братчук. Он добавил, что Украина показывает наличие собственных "карт в колоде" в этой войне.

Спикер УГА призвал гражданских обязательно идти к укрытию во время воздушных тревог. Он напомнил, что даже один дрон может нанести большое горе. Братчук считает, что количество подобных сделок против российских объектов должно расти. По его словам, СБУ заслуживает отдельной благодарности за такие блестящие операции.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне "прокачали" КАБы, под угрозой теперь не только Харьков. Сбить их почти невозможно.