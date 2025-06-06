Lifecell отключит мобильный интернет 3G в одном из городов Украины: когда и зачем
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Исчезнет ли связь?
Lifecell отключает 3G-интернет в Черкассах со середины июня этого года. Компания отключает устаревшую технологию, чтобы освободить частоты для 4G-сети.
Переход планируется осуществить 18 июня, сообщает местное издание. Однако это не означает, что абоненты полностью потеряют связь.
"Телеграф" позвонил на горячую линию lifecell и попросил подтвердить информацию. Представители мобильного оператора сообщили, что компания сейчас постепенно переходит с 3G на 4G/LTE. В Черкассах также планируется такой переход, но это не значит, что связи не будет.
"Если у вас не старая SIM-карта большого размера, а маленькие нано- или микро-SIM и телефон, поддерживающий 4G, то каких-либо проблем возникнуть не должно", — сообщили в компании.
С 18 июня 2025 года lifecell отключает 3G в Черкассах, переводя частоты 2100 МГц на 4G/LTE для более быстрого и стабильного интернета.
Почему отказываются от 3G?
Большинство пользователей уже перешли на 4G, который обеспечивает лучшую скорость и качество связи. Высвобождение частот от 3G позволяет улучшить 4G-сеть. Такая практика распространена в мире, а lifecell уже успешно реализовал подобные проекты в Славутиче и Коломне.
Что нужно сделать абонентам:
- Убедитесь, что SIM-карта и смартфон поддерживают 4G/LTE
- При необходимости заменить SIM на USIM до 20 июля 2025 г. за 0,01 грн в магазинах lifecell в Черкассах или удаленно на eSIM
- Настроить смартфон для работы с 4G (Android: Настройки→Мобильные сети→4G/LTE; iOS: Параметры→Сотовые данные)
- Убедитесь, что находитесь в зоне покрытия 4G
Выключение 3G будет происходить поэтапно в разных регионах с предварительным уведомлением пользователей.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Lifecell повышает цены на один из видов SMS и не только. Мы говорили, что еще изменится в июне.