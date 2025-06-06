Lifecell отключит мобильный интернет 3G в одном из городов Украины: когда и зачем

Исчезнет ли связь?

Lifecell отключает 3G-интернет в Черкассах со середины июня этого года. Компания отключает устаревшую технологию, чтобы освободить частоты для 4G-сети.

Переход планируется осуществить 18 июня, сообщает местное издание. Однако это не означает, что абоненты полностью потеряют связь.

"Телеграф" позвонил на горячую линию lifecell и попросил подтвердить информацию. Представители мобильного оператора сообщили, что компания сейчас постепенно переходит с 3G на 4G/LTE. В Черкассах также планируется такой переход, но это не значит, что связи не будет.

"Если у вас не старая SIM-карта большого размера, а маленькие нано- или микро-SIM и телефон, поддерживающий 4G, то каких-либо проблем возникнуть не должно", — сообщили в компании.

С 18 июня 2025 года lifecell отключает 3G в Черкассах, переводя частоты 2100 МГц на 4G/LTE для более быстрого и стабильного интернета.

Почему отказываются от 3G?

Большинство пользователей уже перешли на 4G, который обеспечивает лучшую скорость и качество связи. Высвобождение частот от 3G позволяет улучшить 4G-сеть. Такая практика распространена в мире, а lifecell уже успешно реализовал подобные проекты в Славутиче и Коломне.

Что нужно сделать абонентам:

Убедитесь, что SIM-карта и смартфон поддерживают 4G/LTE

При необходимости заменить SIM на USIM до 20 июля 2025 г. за 0,01 грн в магазинах lifecell в Черкассах или удаленно на eSIM

Настроить смартфон для работы с 4G (Android: Настройки→Мобильные сети→4G/LTE; iOS: Параметры→Сотовые данные)

Убедитесь, что находитесь в зоне покрытия 4G

Выключение 3G будет происходить поэтапно в разных регионах с предварительным уведомлением пользователей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Lifecell повышает цены на один из видов SMS и не только. Мы говорили, что еще изменится в июне.