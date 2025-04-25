"Очередной бзик за наши деньги": lifecell разозлил украинцев новой услугой

Люди недовольны тарифами и работой поставщика связи

Клиенты мобильного оператора lifecell, который с 1 мая повышает тарифы для корпоративных клиентов, выразили свое недовольство новой услугой. Компания представила ее как заботу о клиентах.

По факту же это – очередная выкачка денег, утверждают абоненты. Об этом они пишут в комментариях к посту lifecell.

Мобильный оператор представил новую услугу "Дружеский бонус". Ее суть в том, что когда баланс на нуле, а интернета нет, клиент может попросить близких, чтобы они заказали бонусы, которые можно обменять на связь.

"Отправить просьбу — бесплатно. Предоставить бонусы — 3 грн/заказ и 1 грн за каждый 1 предоставленный бонус (списывается с благотворителя)", – говорится в публикации.

Интернет-пользователи с возмущением комментировали новую услугу поставщика связи, в их словах часто сквозили ирония и сарказм.

"lifecell, что очередное покращення? Ничего, пока две почки есть, то оно не такое страшное", – написал один из абонентов.

Другой клиент мобильного оператора назвал нововведение "очередным бзиком за наши деньги".

Как отметил представитель lifecell, которого комментаторы пытали с пристрастием, за предоставление 100 бонусов от друга, тому придется заплатить лишь 103 гривны.

Между тем абоненты жаловались не только на введение новой услуги, но и на повышение тарифов, списание денег неизвестно за что и плохое качество связи.

Напомним, мобильный оператор lifecell популярен в Украине, но когда выключают свет, пользователи жалуются. Проблема касается связи и Интернета. Компания отмечает, что их базовые станции оборудованы аккумуляторными батареями, однако из-за частых отключений и значительной нагрузки на сеть, связь может исчезать в отсутствие электричества.