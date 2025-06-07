Спасет от жары и духоты. Сколько в Украине стоит вентилятор в авто

Их стоимость умеренная

Вентиляторы для салона авто от прикуривателя – это портативные охлаждающие устройства, питающиеся от 12-вольтовой розетки прикуривателя. Они актуальны, если в машине нет кондиционера, или когда нужно быстро проветрить салон.

"Телеграф" рассказывает, какими они бывают и сколько стоят. Потребляют такие устройства обычно 5-15 Вт, потому не сильно нагружают электросистему автомобиля.

Какие бывают вентиляторы от прикуривателя для авто

Автомобильные вентиляторы бывают односторонние (дуют в одном направлении) или двухсторонние (имеют два вентилятора). Также есть осциллирующие модели (вращающиеся для равномерного обдува).

Различаются они и по способу крепления. Вентиляторы для салона авто могут быть на присосках, с клипсой для крепления, на гибкой ножке.

Вентиляторы авто могут иметь дополнительные функции. Некоторые модели оборудованы LED подсветкой, ионизатором воздуха могут иметь USB-порт для зарядки гаджетов.

Сколько стоит автомобильный вентилятор от прикуривателя

Купить устройство можно по цене до 1000 грн. К примеру, вентилятор inDrive IFN-812-1 12 В стоит 676 гривен. Он на присоске, имеет две скорости вращения, потребляемая мощность 11 Вт.

Двойной вентилятор UFT Сarfan в авто от прикуривателя можно купить за 498 гривен. Его легко закрепить на приборной панели или другой плоской поверхности благодаря надежной присоске. Низкий уровень шума.

Автовентилятор Vitol 8" ВН.12.805 стоит 530 гривен. Работает от прикуривателя, потребляет 12 В.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько в Украине стоит USB-вентилятор на льду. Найти их можно в любом крупном магазине бытовой техники или заказать в Интернете.