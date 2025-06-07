Врятує від спеки та задухи. Скільки в Україні коштує вентилятор в авто

Їхня вартість помірна

Вентилятори для салону авто від прикурювача — це портативні охолоджувальні пристрої, які живляться від 12-вольтової розетки прикурювача. Вони актуальні, якщо в машині немає кондиціонера, або коли потрібно швидко провітрити салон.

"Телеграф" розповідає, якими вони бувають та скільки коштують. Споживають такі пристрої зазвичай 5-15 Вт, тому не сильно навантажують електросистему автомобіля.

Які бувають вентилятори від прикурювача для авто

Автомобільні вентилятори бувають односторонні (дують в одному напрямку) чи двосторонні (мають два вентилятори). Також є осцилюючі моделі (обертаються для рівномірного обдуву).

Відрізняються вони й за способом кріплення. Вентилятори для салону авто можуть бути на присосках, з кліпсою для кріплення, на гнучкій ніжці.

Вентилятори для авто можуть мати додаткові функції. Деякі моделі обладнані LED підсвіткою, іонізатором повітря, можуть мати USB-порт для зарядки гаджетів.

Скільки коштує автомобільний вентилятор від прикурювача

Купити пристрій можна за ціною до 1000 гривень. Наприклад, вентилятор inDrive IFN-812-1 12 В коштує 676 гривень. Він на присосці, має дві швидкості обертання, споживана потужність 11 Вт.

Подвійний вентилятор UFT Сarfan в авто від прикурювача можна купити за 498 гривень. Його легко закріпити на панелі приладів або іншій плоскій поверхні завдяки надійній присосці. Низький рівень шуму.

Автовентилятор Vitol 8" ВН.12.805 коштує 530 гривень. Працює від прикурювача, споживає 12 В.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки в Україні коштує USB-вентилятор на льоду. Знайти їх можна у будь-якому великому магазині побутової техніки або замовити в інтернеті.