Спасет от жары во время отключений: сколько в Украине стоит USB-вентилятор на льду (фото)

Пережить жару с такой техникой будет намного проще

Июль принес в Украину аномальную жару, потому многие сейчас активно пользуются кондиционерами и вентиляторами. Однако для этого необходимо электричество, которое сейчас отключают по графикам едва ли не на половину суток. Отличным вариантом в таком случае станут портативные вентиляторы на аккумуляторе, которые охлаждают с помощью льда.

"Телеграф" рассказывает, в чем преимущества таких вентиляторов, как они выглядят, как работают и сколько стоят. Найти их можно в любом крупном магазине бытовой техники или заказать в интернете.

В этих мини-вентиляторах есть специальный резервуар, куда следует наливать воду и положить лёд. Это дает определенную свежесть и влажность воздуху с помощью встроенного увлажнителя.

Также некоторых моделях присутствует встроенный ночник, таймер и режимы переключения температуры. Заряжаются такие вентиляторы от USB. Поэтому даже в отключения света их можно подключить к повербанку.

Цены на вентиляторы

На рынке этой техники есть большой разброс в ценах. Все зависит от модели и от функций. Минимальная стоимость стартует от 600 гривен. Однако отметим, что цены доходят и до 3 тысяч гривен. Разница в мощности и количестве различных возможностей прибора.

Как работает портативный вентилятор

В сети уже есть большое количество обзоров на портативные вентиляторы. В них показано, по какому принципу работает эта техника и есть ли от нее на самом деле эффект.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где дешевле купить генератор и EcoFlow. Эксперты рассказали об их плюсах и минусах.