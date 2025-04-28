Массовый мор. В оккупированном Мариуполе бьют тревогу из-за экоцида (видео)

Причина не в эпидемии болезней

В Мариуполе зафиксирована массовая гибель дельфинов и птиц. Смерть живых организмов не связана с болезнями.

Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко. По его словам, по меньшей мере 20 мертвых птиц найдены на пляже Левобережного района.

"Экоцид. В Мариуполе массовый мор не только дельфинов, но и птиц", — говорится в сообщении.

Внимание! Видео содержит чувствительные кадры.

Андрющенко отмечает, что причины гибели птиц и дельфинов на пляже Левобережного района не известны. В Мариуполе нет теоретических предпосылок по эпидемиям. Но каждый год в условиях оккупации Россией местные наблюдают гибель морских животных и птиц.

"Все это безусловные последствия экоцида и уничтожение флоры и фауны Приазовья", — добавил руководитель Центра изучения оккупации.

Точную цифру погибших дельфинов за три года оккупации назвать сложно. Однако, по мнению экологов, сейчас это примерно 50 тысяч животных. Их смерти связаны с использованием армией РФ мощных гидролокаторов, взрывами. Все это нарушает навигационные системы животных, поэтому они гибнут.

Напомним, что в Днепре у пляжей Приднестровска зафиксирована массовая гибель уток и бакланов. До этого местные фиксировали в воде мазут. Орнитологи уже опровергли информацию об эпидемии птичьего гриппа и болезни Ньюкасла.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как живет Мариуполь спустя почти 3 года оккупации.