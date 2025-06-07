Как мужчины старше 18 лет могут выехать за границу, рассказали в Минобразования

Пока в Украине не планируют снижать мобилизационный возраст

Выезд большинства 17-летних юношей из Украины связан не с безопасностью или страхом войны, а с мобилизацией. Однако даже 18-летние и старшие мужчины могут пересечь границу.

Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в материале ""Не идите на юристов и менеджеров": заместитель министра образования о вступительной кампании, профессии будущего и выезде подростков за границу".

"Это — нерационально. А что именно нерационально? То, что это решение не имеет ничего общего с рациональностью. Потому что детей вывозят в 17 лет, якобы из-за страха мобилизации. Ну, извините, но мобилизационный возраст — 25 лет. И никто не планирует его менять. Мы это постоянно повторяем. Никаких идей или предложений о снижении возраста мобилизации не существует", — отмечает Винницкий.

По его словам, сейчас Минобразования создало немало программ академической мобильности. Благодаря которым студенты-бакалавры от 18 до 22 лет могут поехать на семестр за границу, поучиться — и вернуться.

"Да, сейчас военное положение. Это значит, что, ну извините, на Мальдивы или в Египет просто так не поедешь погреться. Потому что у нас есть обязанности — в том числе защищать свою страну. Так же это касается и экономической логики", — добавляет замминистра.

Он говорит, что сейчас существует тенденция выезда пареней 17 лет, но есть и 18-19-летние, которые возвращаются. Ведь некоторые едут не от войны как таковой и, побывав за границей, понимают, что в Украине им лучше.

"Если человек уехал, скажем, из Львова, Франковска, Тернополя, Ровно, Черновцов, Луцка, Винницы — из этих регионов, мы хорошо понимаем, что причина выезда не всегда связана с безопасностью. И очень часто такие люди возвращаются через год или две жизни за границей. И я лично считаю это позитивной тенденцией. Потому что они увидели, какая жизнь за границей, и все равно хотят вернуться в Украину. Потому что здесь, по их мнению, лучше", — резюмировал Винницкий.

Ранее "Телеграф" писал, что в Минобразования рассказали, почему на самом деле выезд несовершеннолетних за границу не катастрофа.