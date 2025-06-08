Поражен важный для Путина завод: дроны "кошмарили" Россию всю ночь, под атакой Москва и не только (видео)

Атака не прошла без последствий

В ночь на 8 июня Россию атаковали ударные дроны. Взрывы гремели в различных городах, в частности в Москве.

Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, атака продолжалась всю ночь. Примерно в полночь громкие "хлопки" услышали в Тульской области. Местные жители сообщали о вспышках и работе ПВО. Однако, как оказалось, российская противовоздушная оборона не справилась.

В результате атаки был поражен важный для оборонной промышленности России химзавод. Это уже подтвердил местный губернатор. Однако подтверждение это было в уже привычном для россиян стиле. Дескать, дрон на завод "упал".

"В результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском "Азоте", — сообщил он.

Речь о химзаводе "Азот", который является крупнейшим российским производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих в отрасли по видам и количеству производимой продукции. При этом, как отмечает российское оппозиционное издание ASTRA, химкомбинат "Азот" поставляет на завод имени Свердлова в Нижегородской области азотную кислоту, которая используется для производства октогена и гексогена, а те, в свою очередь, для артиллерийских снарядов.

По предварительной информации, на заводе начался пожар, пострадали два человека. Предыдущий удар по предприятию был в конце мая.

Кроме того, неизвестные дроны уже ближе к утру атаковали и Москву. По данным местных пабликов, на столицу РФ заходили сразу с трех сторон. План "Ковёр" ввводили в аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани не отправляли и не принимали самолёты. Данных о последствиях пока нет.

Сообщается, что всего Россию в ночь на 8 июня атаковали десятки дронов, а ПВО якобы удалось "сбить" 61 беспилотник.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы дронами уничтожили более сотни единиц российской техники за раз.