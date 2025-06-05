"Начнем восстановление с крыла": украинцы никак не могут перестать шутить об атаке дронов на российские авиабазы

В сети даже обыграли песню Бритни Спирс, где звезда поет: Hit me, baby, one more time

В воскресенье, 1 июня, СБУ провело сенсационную массированную операцию "Паутина" против российской стратегической авиации. Более 40 стратегических самолетов армии РФ были повреждены на нескольких аэродромах в разных уголках России.

И, хотя прошло уже несколько дней, украинцы никак не остановятся: они продолжают шутить и клепать мемы по этому поводу. "Телеграф" собрал очередную порцию народного творчества.

В одном из мемов представлен гипотетический разговор президента США Дональда Трампа с главой Кремля. Трамп якобы спрашивает Путина о самолетах и Крымском мосте, а российский диктатор лишь кашляет в ответ. "Хороший разговор", – констатирует глава Белого дома.

Одного из авторов повеселило заявление заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что якобы самолеты были не уничтожены, а повреждены, и Россия их восстановит. Криэйтор опубликовал фото, на котором кроме догорающего крыла почти ничего не осталось и написал: "Здесь вообще легко. Начнем восстановление с крыла".

Также украинцы с юмором отнеслись к информации о том, что Россия принимает меры по усилению безопасности своих стратегических бомбардировщиков, перебрасывая их на аэродромы, расположенные ближе к территории США, чтобы снизить риски атак со стороны беспилотных летательных аппаратов.

Ранее мы опубликовали уникальные кадры СБУ с подготовкой к спецоперации. На видео – одна из тех самых фур отправляется в путь. На ней — модульные домики, внутри которых и были дроны, поразившие стратегическую авиацию РФ.