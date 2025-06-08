Лучшие кемпинги на берегу Днестра: где разбить палатку и влюбиться в Украину снова (красочные локации)

Днестр зовет: лучшие места, где природа становится твоим домом

Представьте себе утро, когда вы просыпаетесь не от звонка будильника, а от нежного шепота воды о камень. Когда вместо городского гула вас приветствует симфония пения птиц, а вместо серых стен — бескрайние просторы Днестровского каньона, раскидающиеся перед вами, как живописное полотно природы.

Днестр – это не просто река. Это артерия души Украины, которая на протяжении тысячелетий дарит покой уставшим сердцам и вдохновляет путешественников на новые открытия. Его берега хоронят в себе тайны древних цивилизаций, а кристально чистые воды отражают небо так чисто, что кажется – ты можешь коснуться облаков рукой.

Если ваша душа стремится к настоящему отдыху, если вы устали от городской суеты и мечтаете снова почувствовать связь с природой — мы знаем, где найти тот же уголок рая. "Телеграф" собрал все места на Днестре, где время идет медленнее, где каждый закат — это самая дорогая выставка природы, а каждая ночь под звездным небом напоминает о том, насколько прекрасна может быть жизнь, когда ты даешь себе возможность просто… быть.

Устёчко, Чертковский район Тернопольской области

Популярное место среди туристов на Днестре, которое, в отличие от других, расположено в месте, где течение реки не так быстро. Локация популярна среди тех путешественников, которые любят сплавляться по Днестру, ведь здесь достаточно места для расположения лодок на берегу и большая площадь для размещения палаток.

Из минусов — людно в летний сезон и почти полное отсутствие туристической инфраструктуры (кроме столиков со скамейками под открытым небом).

Где расположен Устечко на Днестре в Тернопольской области

Село Хмелева, Тернопольская область. Палаточный городок "Белый бизон"

"Белый бизон" расположен в самом сердце Днестровского каньона. Это место называют идеальным для тех, кто хочет отдохнуть на лоне природы, но ценит комфорт. В палаточном городке есть санвузон и душ с горячей водой. Есть мангалы, где присесть, а также домики для тех, кто не любит отдыхать с палатками.

Где расположен "Белый бизон" на Днестре

Бакота, Каменец-Подольский район Хмельницкой области

Бакота – уникальная "Украинская Атлантида", которая очаровывает путешественников своей загадочной красотой. Затопленный в 1981 году из-за строительства Днестровского гидроузла, бывший древний город превратился в живописный залив с кристально чистой водой. Живописные склоны каньона Днестра, где располагался один из древнейших скальных монастырей, сегодня создают непревзойденный пейзаж. Здесь туристов ждут прогулки на катерах, джип-туры по живописным тропам и отдых на берегах водохранилища. Бакота остается местом силы, где история тысячелетий сочетается с природной красотой Подолья.

Далее показываем лучшие места, где можно остановиться в Бакоте с палатками

Глемпинг на косе между р. Днестр и р. Ушица Valentin Intriga. На территории отеля есть душ, туалет, вода, холодильник, мини-магазин.

Детский лагерь "Эко-центр "Бакота"

Кемпинг находится на самом берегу Днестра, на территории детского лагеря Бакота. Из минусов очень плохая дорога в лагерь, куда обычная легковая машина не проедет. Многие туристы покидают авто за 15 мин пешком до берега и спускаются вниз.

Где расположен детский лагерь в Колодеевке

Кемпинг Indigo, с. Старая Ушица

На территории, кроме места расположения палатки, предлагают следующие услуги активного отдыха: катание на квадроциклах, туры на SUP, джип-туры. Из удобств на территории есть электричество, душ, холодильник, неподалеку — магазины, аптека.

Где расположен кемпинг в Indigо

Белый слон, с. Дземброня, Верховинский район, Ивано-Франковская область

Кемпинг для тех, кто любит комфорт Здесь есть вся инфраструктура для туристов: детская площадка, туалет, беседки, душ, магазин, кафе, сауна и даже интернет.

Имеются туры, рафтинг, другие виды активного отдыха.

с. Губин, Тернопольская область

Идеальное место для тех, кто ценит тишину и дикий отдых. Здесь вы не найдете ни одной туристической инфраструктуры – только пение птиц, зеленая трава, шум воды. В магазин несколько километров. На территории села есть несколько очень красивых локаций для тихого отдыха — стоит проехаться дорогой у воды.

Ранее "Телеграф" также писал, как побывать на Мальте, не уезжая из Украины. Здесь любят проводить время дайверы, рыбаки и обычные путники.