Найкращі кемпінги на березі Дністра: де розбити намет і закохатися в Україну знову (наймальовничіші локації)

Дністер кличе: найкращі місця, де природа стає твоїм домом

Уявіть собі ранок, коли ви прокидаєтесь не від дзвінка будильника, а від ніжного шепоту води об камінь. Коли замість міського гулу вас вітає симфонія пташиного співу, а замість сірих стін — безкрайні простори Дністровського каньйону, що розкидаються перед вами, мов мальовниче полотно природи.

Дністер — це не просто річка. Це артерія душі України, що протягом тисячоліть дарує спокій втомленим серцям і надихає мандрівників на нові відкриття. Його береги ховають у собі таємниці стародавніх цивілізацій, а кристально чисті води відображають небо так чисто, що здається — ти можеш торкнутися хмар рукою.

Якщо ваша душа прагне справжнього відпочинку, якщо ви втомились від міської метушні і мрієте знову відчути зв'язок з природою — ми знаємо, де знайти той самий куточок раю. "Телеграф" зібрав усі місця на Дністрі, де час спливає повільніше, де кожен захід сонця — це найдорожча виставка природи, а кожна ніч під зоряним небом нагадує про те, наскільки прекрасним може бути життя, коли ти даєш собі змогу просто… бути.

Устечко, Чортківський район Тернопільської області

Популярне місце серед туристів на Дністрі, яке, на відміну від інших, розташоване у місці, де течія річки не така швидка. Локація є популярною серед тих мандрівників, які люблять сплавлятись по Дністру, адже тут достатньо місця для розташування човнів попри берег та велика площа для розташування наметів.

З мінусів — людно у літній сезон та майже повна відсутність туристичної інфраструктури (крім столиків з лавками просто неба).

Де розташоване Устечко на Дністрі у Тернопільській області

Село Хмелева, Тернопільська область. Наметове містечко "Білий бізон"

"Білий бізон" розташований у самому серці Дністровського каньйону. Це місце називають ідеальним для тих, хто хоче відпочити на лоні природи, але цінує комфорт. У наметовому містечку є санвузон та душ з гарячою водою. Є мангали, місце де присісти, а також будиночки для тих, хто не любить відпочивати з наметами.

Де розташований "Білий бізон" на Дністрі

Бакота, Кам'янець-Подільський район Хмельницької області

Бакота – унікальна "Українська Атлантида", яка чарує подорожніх своєю загадковою красою. Затоплене в 1981 році через будівництво Дністровського гідровузла, колишнє стародавнє місто перетворилось на живописну затоку з кришталево чистою водою. Мальовничі схили каньйону Дністра, де розташовувався один з найдавніших скельних монастирів, сьогодні створюють неперевершений пейзаж. Тут туристів чекають прогулянки на катерах, джип-тури живописними стежками та відпочинок на берегах водосховища. Бакота залишається місцем сили, де історія тисячоліть поєднується з природною красою Поділля.

Далі показуємо найкращі місця, де можна зупинитись у Бакоті з наметами

Глемпінг на косі між р. Дністер та р. Ушиця Valentin Intriga. На території є душ, туалет, вода, холодильник, міні-магазин.

Дитячий табір "Еко-центр "Бакота"

Кемпінг розташований на самому березі Дністра, на території дитячого табору Бакота. З мінусів — дуже погана дорога до табору, куди звичайна легкова машина не проїде. Багато туристів залишають авто за 15 хв пішки до берега і спускаються вниз.

Де розташований дитячий табір у Колодіївці

Кемпінг Indigo, с. Стара Ушиця

На території, крім місця для розташування намету, пропонують такі послуги для активного відпочинку: катання на квадроциклах, тури на SUP, джип-тури. Зі зручностей на території є електрика, душ, холодильник, неподалік — магазини, аптека.

Де розташований кемпінг Indigо

Білий слон, с. Дземброня, Верховинський район, Івано-Франківська область

Кемпінг для тих, хто любить комфорт. Тут є вся інфраструктура для туристів: дитячий майданчик, туалет, альтанки, душ, магазин, кафе, сауна і навіть інтернет.

Є тури, рафтинг, інші види активного відпочинку.

с. Губин, Тернопільська область

Ідеальне місце для тих, хто цінує тишу і дикий відпочинок. Тут ви не знайдете жодної туристичної інфраструктури — лише спів пташок, зелена трава, шум води. До магазину кілька кілометрів. На території села є кілька дуже красивих локацій для тихого відпочинку — варто лише проїхатись дорогою біля води.

Раніше "Телеграф" також писав, як побувати на Мальті, не виїжджаючи з України. Тут люблять проводити час дайвери, рибалки та звичайні подорожні.