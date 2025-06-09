Украина — не тюрьма, но… Как Минобразования противодействует выезду детей за границу

МОН много делает, чтобы молодые украинцы избавились от комплекса неполноценности

В условиях полномасштабной войны в Украине многие дети и подростки выезжают за пределы страны и продолжают обучение за рубежом. В то же время, МОН принимает ряд мер, чтобы убедить несовершеннолетних украинцев не покидали Родину.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. Он объяснил, по каким причинам молодежь выезжает из Украины.

Больше об этом читайте в публикации: "Не идите на юристов и менеджеров": заместитель министра образования о вступительной кампании, профессиях будущего и выезде подростков за границу.

— Украина — не тюрьма. Люди вправе уезжать, если хотят. Вопрос другой — что мы можем сделать, чтобы люди не хотели уезжать? И тут мы как раз много работаем: через программу "Защита Украины", через обновленную программу по истории, через инициативы, направленные на формирование и укрепление национальной идентичности, — назвал зам министра три способа удержать молодежь на Родине.

По его мнению, большинство выезжающих делают это не из-за войны, а из-за убеждения, что "там — лучше".

— Это, скорее, экономические причины. А иногда — и проявление комплекса неполноценности. Мы действительно многое делаем, чтобы избавиться от этого комплекса. Но те, кто уезжают по причинам безопасности — пока идет война, пока есть агрессор, который обстреливает наши города, — мы можем понять, почему люди временно покидают страну, — подытожил Михаил Винницкий.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", станет ли катастрофой массовый выезд несовершеннолетних украинцев.