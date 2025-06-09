Україна — не тюрма, але… Як Міносвіти протидіє виїзду дітей за кордон

МОН багато робить, щоб молоді українці позбулися комплексу меншовартості

В умовах повномасштабної війни в Україні чимало дітей і підлітків виїжджають за межі країни і продовжують навчання за кордоном. Водночас МОН вживає низку заходів, щоб переконати неповнолітніх українців не залишали Батьківщину.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький. Він пояснив, з яких ще причин молодь виїжджає з України.

Більше про це читайте у публікації: "Не йдіть на юристів та менеджерів": заступник міністра освіти про вступну кампанію, професії майбутнього та виїзд підлітків за кордон.

— Україна — не тюрма. Люди мають право виїжджати, якщо хочуть. Питання інше — що ми можемо зробити, аби люди не хотіли виїжджати? І тут ми якраз багато працюємо: через програму "Захист України", через оновлену програму з історії, через ініціативи, спрямовані на формування й укріплення національної ідентичності, — назвав заступник міністра три способи утримати молодь на Батьківщині.

На його думку, більшість тих, хто виїжджає, роблять це не через війну, а через переконання, що "там — краще".

— Це радше економічні причини. А іноді — і прояв комплексу меншовартості. Ми справді багато робимо, щоб позбутися цього комплексу. Але ті, хто їдуть через безпекові причини — поки триває війна, поки є агресор, який обстрілює наші міста, — ми можемо зрозуміти, чому люди тимчасово залишають країну, — підсумував Михайло Винницький.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи стане катастрофою масовий виїзд неповнолітніх українців.