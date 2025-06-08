Не поступайте в вуз сразу после школы: в Минобразования дали неожиданный совет

Крайне важно, чтобы решение о поступлении в университет было осознанным

После окончания школы выпускникам стоит сделать хотя бы небольшой перерыв. Он крайне необходим, чтобы можно было определиться с выбором своей будущей профессии.

Такое мнение выразил Михаил Винницкий в первой части интервью с "Телеграфом": "Не идите на юристов и менеджеров": заместитель министра образования о вступительной кампании, профессиях будущего и выезде подростков за границу".

Наше издание поинтересовалось у Винницкого, следует ли делать паузу после школы, чтобы понять, чего хочешь на самом деле. Он дал однозначный ответ.

— Да! Можете даже заглавными буквами напечатать: ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА КРИЧИТ — ДА! Я занимаюсь высшим образованием не первый год, преподаю более 20 лет, как в Украине, так и за границей. И одно из фундаментальных отличий нашего высшего образования по сравнению с европейским это то, что у нас поступающий имеет 17 лет, а у них — 18 — подчеркнул собеседник.

По его словам, уже совсем скоро в школы вернется 12-летняя система обучения. Заместитель министра считает, что это, будет "лучшая вещь, которая когда-нибудь произошла для высшего образования в Украине".

Михаил Винницкий является одним из первых преподавателей проекта "Украинская академия лидерства". Это как раз и есть программа так называемого Gap Year – год после школы, перед поступлением в университет.

— Очень важно, чтобы решение о поступлении в университет было осознанным. И нет ничего плохого в том, чтобы взять год паузы: поработать официантом, не знаю, в деревне, пожить, увидеть, поездить – в том числе по нашей стране. А если есть возможность, то и за границу. И уже потом сознательно вернуться в высшее образование — подытожил Винницкий.

Напомним, ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал "Телеграфу" о востребованных профессиях в Украине, дал советы родителям выпускников, сказал, как не ошибиться с выбором вуза и еще о многом другом.