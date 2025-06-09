Украинцам возможно придется платить больше за эти продукты. Когда будет подорожание

Производство этих продуктов дорожает, поэтому цена на них может еще больше вырасти

В Украине наблюдается удорожание курятины и удешевление яиц. Но в ближайшее время цены на них могут расти. Это связано с ростом стоимости составляющих производства.

Цены на яйца продолжают снижаться, а вот курица постепенно дорожает. О текущей ситуации и прогнозах рассказал Сергей Карпенко, исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины", в комментарии "Фокусу".

По его словам, производство яиц в январе-апреле 2025 года осталось на уровне прошлого года, поэтому предложение на рынке стабильное. Но, несмотря на это, стоимость производства обоих продуктов заметно возросла, что может вызвать новую волну подорожания в ближайшее время.

Относительно курятины эксперт прогнозирует стабилизацию цен, но снижаться они точно не будут. В случае с яйцами возможно незначительное удешевление в летний период путем увеличения объемов от частных хозяйств, которые могут повлиять на рыночное равновесие, особенно если уменьшится объем экспорта.

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