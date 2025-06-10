Забудьте о Ниагаре: где спрятался самый красивый водопад Украины (карта, как добраться)

Все о Манявском водопаде и что посмотреть рядом

Если вы думаете, что все водопады похожи друг на друга, то Манявский водопад изменит ваше мнение навсегда. Это место, где природа создала настоящее произведение искусства: каскады воды спадают через древние скалы, образуя озеро с кристально чистой водой.

Рядом с этим чудом природы расположен один из самых древних монастырей Украины, который когда-то называли "Украинским Афоном". "Телеграф" расскажет, как добраться до этого необычного уголка Прикарпатья и что там можно увидеть.

Где это?

Водопад расположен в пределах Богородчанского района Ивано-Франковской области, юго-западнее села Манява. До водопада лучше всего добираться из районного центра Богородчаны, от которого до села Манява примерно 27 км. Ближайший большой город – Ивано-Франковск, откуда удобно планировать поездку.

Чем особенный Манявский водопад

Это один из самых высоких водопадов в украинских Карпатах, который имеет целых три каскада. Водопад расположен на реке Манявке (приток Быстрицы Солотвинской), в живописном ущелье, среди отвесных гор. Долина реки у водопада длиной 200 метров имеет форму каньона.

Вокруг Манявского водопада раскинулась архаическая и великолепная природа, здесь густо растут мхи и папоротники, а на краях ущелья — вековые ели, что придает воздуху особую свежесть. Благодаря елям лучи солнца не полностью поступают к водопаду, образуя летом удивительный уют.

Особенностью этого места являются горные породы, которым более 60 миллионов лет. Их можно увидеть за стеной воды. Вода у подножия образует озерко, в холодных водах которого самые смелые туристы могут поплавать и получить заряд здоровья и молодости.

Как добраться

До села Манява легко доехать автобусом из Ивано-Франковска или автомобилем. К водопаду – два пути: пешком 5 км по селу или внедорожником по лесным дорогам (15 км).

Пешеходный маршрут занимает около часа и проходит по грунтовой дороге. Последние несколько сотен метров – тропинкой. Нужна удобная водостойкая обувь, поскольку придется несколько раз переходить реку вброд.

Что посмотреть рядом

Манявский скит – главное украшение местности. Кресто-Воздвиженский мужской монастырь основали Иов Княгиницкий и Иван Вишенский в 1606 году. Когда-то здесь находились более 200 монахов, а в подчинении было 556 монастырей в Галиции, Буковине и Молдове.

Недалеко находится Блаженный камень – огромная скала с гротом, где по легенде поселились первые монахи. Из камня веками вытекала вода, исчезнувшая после закрытия монастыря и чудесно вернувшаяся с его возрождением.

У водопада обустроены деревянные беседки для отдыха, информационные стенды с картами туристических маршрутов. Для любителей экстрима работает Центр рафтинга.

Легенды и лечебные свойства

По преданию, здесь в древности был языческий храм покровителей молодости. Местные рассказывают, что ночью у водопада можно услышать пение нимф, а энергетика места ощущается физически.

Купание в озерце у подножия считается целебным — все, кто скупался в ледяной воде, утверждают о ее благотворном влиянии на здоровье.

Практические советы

Проживание: В Богородчанах есть гостиницы. Летом можно разбить лагерь с палатками на берегу реки Манявки.

Безопасность: Опасайтесь крутых подъемов у водопада и заболоченных участков, поросших папоротником.

Когда ехать: Лучше всего посетить дважды – летом и зимой. Зимой водопад приобретает особую таинственность среди заснеженных деревьев.

Что взять: Удобная водостойкая обувь, перекус, вода и фотоаппарат. Поблизости нет кафе или магазинов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об украинской Шри-Ланке. Мы рассказывали, где найти водопад, сохранивший дикую природу.