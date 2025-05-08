Украинская Шри-Ланка: где найти водопад, сохранивший дикую природу (фото, видео)

Водопад Бурбун – доказательство, что не обязательно ехать за тысячи километров, чтобы увидеть что-то действительно экзотическое. Все есть в Украине, даже кусочек экзотики здесь, на Подолье

Украинская природа может удивить невероятными скалами или даже настоящим уголком Шри-Ланки посреди Хмельнитчины. Это водопад Бурбун и его пейзажи действительно завораживают, ведь не похожие на типичные пейзажи Украины. бирюзовое озеро.

Где это?

Водопад расположен в Хмельницкой области возле села Лисец в каньоне реки Бобровка. От Хмельницкого – более 80 км. Ближайший большой туристический город – Каменец-Подольский.

Водопад Бурбун на карте

Чем особенный Бурбун

Бурбун окружен густым лесом и обильными каменными берегами, заросшими мхом и растениями. Недавно рядом посадили деревья, присланные из Нидерландов. Из-за относительной труднодоступности место долгое время оставалось малоизвестным, и именно это сохранило его дикость и неприкосновенность. Высота самого водопада — 5 метров, а вода в нем и озере всегда прохладная, даже в самую сильную летнюю жару.

Как добраться

Ближайший большой город – Каменец-Подольский. Из Киева и Львова до него можно добраться поездами менее чем за 10 часов. Оттуда – около 50 км до водопада. Нужно авто или маршрутка в село Лисец, дальше несколько километров пешком.

Вода в озере – поистине невероятного оттенка

Что посмотреть рядом и где остановиться

Кроме невероятной природы село Лисец славится своими сухофруктами и яблоневыми садами. В местном парке перед входом владельцы продают свои изделия.

Это место — не настолько туристически раскрученное. У водопада оборудовали указатели и несколько ступеней к воде, на которых хорошо делать фотографии. Однако кафе или магазина совсем рядом нет, стоит позаботиться о перекусе заранее. Рядом есть несколько мест для пикника, где удобно расположиться.

Деревянные спуски у водопада — настоящая фотозона

Сам парк неподалеку от водопада — место популярное среди туристов не только из-за природы, но и потому, что здесь иногда разбивают палатки. В самом селе пока нет гостиниц, но перекусить и подзарядить телефоны можно в местных магазинах.

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