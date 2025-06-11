Украина получит от Норвегии в два раза больше F-16, но радоваться пока рано

Неизвестно, в каком состоянии находятся эти самолеты

Норвегия передала Украине в два раза больше самолетов F-16, чем официально объявляла. Всего она обещала передать 6, но появились документы, в которых говорится, что переданы были 14.

Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на ежегодный отчет об импорте и экспорте обычных видов вооружений. При этом подчеркивается, что состояние этих самолетов неизвестно.

Есть вероятность, что речь идет о бортах, которые могут быть использованы для разбора на запчасти или тренировки технического персонала. В то же время не исключено, что часть из этих самолетов была отремонтирована и приведена в состояние, пригодное к дальнейшей эксплуатации. По данным издания, передача всех официально анонсированных самолетов произойдет до конца 2025 года, когда произойдет передача дополнительных — неизвестно.

Помимо самолетов от Норвегии также поступят 20 бронированных автомобилей (MRAP) Dingo и три бронированные инженерные машины NM189.

Dingo

NM189

Согласно данным университета Киля, который отслеживает выделенную Украине помощь, Норвегия находится на 11-м месте в мире по объемам предоставленной помощи. Всего королевство выделило 2,04 миллиарда евро на военную помощь, 1,04 млрд на гуманитарную и 870 миллионов на финансовую поддержку Украины.

Как сообщалось ранее, Вашингтон может полностью прекратить поставки оружия Украине, однако он не станет прекращать обмен разведданными. На западе же уверены, что даже без американской военной помощи у Украины есть шансы победить.