Україна отримає від Норвегії вдвічі більше F-16, але радіти поки що зарано

Невідомо, в якому стані ці літаки

Норвегія передала Україні вдвічі більше літаків F-16, ніж офіційно оголошувала. Загалом вона обіцяла передати 6, але з’явилися документи, в яких йдеться, що передано 14.

Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на щорічний звіт про імпорт та експорт звичайних видів озброєнь. При цьому наголошується, що стан цих літаків невідомий.

Існує ймовірність, що йдеться про борти, які можуть бути використані для розбору на запчастини або тренування технічного персоналу. Водночас не виключено, що частина цих літаків була відремонтована і приведена в стан, придатний до подальшої експлуатації. За даними видання, передача всіх офіційно анонсованих літаків відбудеться до кінця 2025 року, коли відбудеться передача додаткових — невідомо.

Крім літаків від Норвегії також надійдуть 20 броньованих автомобілів (MRAP) Dingo і три броньовані інженерні машини NM189.

Dingo

NM189

За даними університету Кіля, який відстежує виділену Україні допомогу, Норвегія знаходиться на 11-му місці у світі за обсягами наданої допомоги. Загалом королівство виділило 2,04 мільярда євро на військову допомогу, 1,04 млрд на гуманітарну та 870 мільйонів на фінансову підтримку України.

Як повідомлялося раніше, Вашингтон може повністю припинити постачання зброї Україні, однак він не припинятиме обмін розвідданими. На заході впевнені, що навіть без американської військової допомоги Україна має шанси перемогти.