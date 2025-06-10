Почему "шахеды" врезаются в высотки: эксперт назвал единственную причину

У россиян нет карт

Россияне уже хорошо научились применять беспилотники типа "Шахед" и каждый раз придумывают для них более сложные маршруты. Однако неимение актуальных карт иногда приводит к тому, что на его пути оказывается относительно новая многоэтажка или линия высоковольтных электропередач.

Об этом рассказал военный специалист в области радиотехнологий Сергей Флеш в интервью "Радио НВ". По его словам, подобными БПЛА в режиме реального времени никто не управляет. Их маршрут задается программистами до запуска, после чего они летят туда, куда их направили.

"Часто бывает, когда "шахед" влетает в крышу дома новостройки на окраинах Киева. Почему это происходит? Потому что у россиян нет сверхточных карт, что и где, когда было построено", — сказал Флеш.

По его словам, российский штурман, прокладывая курс может хотеть зайти на Киев на сверхнизкой высоте, но вместо этого дрон на своем пути встречает многоэтажку. Аналогично дроны могут зацепиться за линии электропередач или вышки мобильной связи. Однако россиян не смущает то, что какой-то из дронов не долетел до цели, ведь "шахедов" у них еще много

"Еще раз повторюсь, "шахед" не управляется никак и летит полностью по маршруту, который заранее подготовлен", — сказал эксперт.

Как сообщалось ранее, россияне для обстрелов Сумской области использовали беспилотники V2U, которые находят цели используя искусственный интеллект.