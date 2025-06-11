Мільярд — туди, мільярд — сюди. Скільки грошей насправді Байден і Трамп витратили на допомогу Україні

У звіті до Конгресу США спливли цікаві цифри

З моменту інавгурації Дональда Трампа минуло більше чотирьох місяців, однак досі незрозуміло, скільки програм допомоги США Україні було припинено. Про це йдеться звіті за травень-2025 трьох інспекторів — Пентагону, USAID і Держдепу — до Конгресу США по операції "Атлантична рішучість" (Operation Atlantic Resolve), створеній 2014 року після російської окупації Криму й оновленій після повномасштабної агресії Москви.

Однак деякі цифри все ж таки можна вичленувати. Так, з моменту вторгнення Росії Конгрес США виділив 184,81 млрд доларів на операцію "Атлантична рішучість", з яких щонайменше 147,77 мільярда було закладено, а 89,47 мільярда — фактично витрачено станом на кінець березня 2025 року.

Більше про це читайте у публікації: "Чи справді США "згорнули" підтримку України за Трампа? "Телеграф" знайшов цікаві деталі".

Одночасно трохи більше, аніж 34 млрд доларів, залишалися доступними для майбутніх зобов’язань. Утім, більшість цих коштів призначена не для України напряму́, а для поповнення американських складів зброї.

Загалом Міноборони США за три роки отримало понад 45 млрд доларів для поповнення запасів обладнання, переданого Україні по лінії повноважень президента (Presidential Drawdown Authority або PDA). Цей механізм дозволяє главі Білого дому надавати військову допомогу з запасів Пентагону.

За каденції Джо Байдена в рамках цих повноважень було витрачено 33,3 млрд доларів. Інформація про використання такого механізму Дональдом Трампом відсутня. При цьому Пентагон має 1 млрд доларів залишку, який може витрати на передачу озброєння чи боєприпасів зі своїх запасів Україні, зазначається у звіті.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв з посиланням на Foreign Policy, що Трамп може припинити допомогу Україні, але все не так погано.