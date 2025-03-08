"Крот" из госорганов сливал России тайные спутниковые снимки Украины (фото)

СБУ использовала его для дезинформации

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила российского агента в Государственном космическом агентстве. Он имел доступ к секретной информации об отечественных стратегических предприятиях и тайных спутниковых снимках.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что "крота" задержали во время совещания в Министерстве стратегической промышленности.

По данным следствия, в 2024 году российская ФСБ завербовала этого агента. И в течение этого периода СБУ следила за его действиями и коммуникацией с российским куратором.

"СБУ также использовала этого "крот" для дезинформирования врага, чтобы передавать через него россиянам выгодную для Украины информацию", — говорится в сообщении.

Известно, что "крота" завербовали через его жены, проживающей в Ростове-на-Дону, она сотрудничала с оккупантами. Мужчина согласился на сотрудничество с Россией в обмен на деньги, а после запланированного летом 2025 выхода на пенсию вообще планировал переехать в РФ.

"Среди задач, которые перед "кротом" ставила ФСБ, был сбор и передача секретной информации, которой он обладал в силу своих должностных обязанностей. В частности, это данные о местоположениях объектов военно-промышленного комплекса, изготавливающих системы навигации, запасные пункты работы стратегических предприятий, военных складов, а также информация по производству Украины с точки зрения высокоточных", — говорят в СБУ.

Все полученные данные российская спецслужба планировала использовать для воздушных ударов по стратегически важным объектам Украины. После задержания "крота" СБУ провела обыск и обнаружила мобильный телефон с анонимными чатами и много писем на электронной почте от куратора.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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