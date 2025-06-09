У него нет альтернативы: Зеленский объяснил, почему Трампу придется ввести новые санкции против России

Украина даже не рассматривает вариант, что Трамп попытается ввести против Киева санкции в рамках "принуждения к миру"

Президент США Дональд Трамп в конце концов вынужден будет ввести новые санкции против России, хотя сейчас он всеми силами сопротивляется. Россия не собирается прекращать войну и выставляет Трампа в плохом свете, в отличие от Украины, которая согласна с предложениями Вашингтона.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News. Зеленский отметил, что вариант, когда он может ввести санкции против Украины, чтобы заставить ее договариваться о мире, даже не рассматривается в Киеве.

"Знаете, против Украины уже много всего было от русских. Здесь точно ничего не хочется от Соединенных Штатов. Мы поддерживаем предложения, идущие от США: о прекращении огня, об окончании войны, о любых форматах, которые могут нас приблизить, о встречах в любых форматах – на техническом уровне, на уровне лидеров, в любом месте. Мы все это делаем. Здесь не нужно искать баланс между нами и русскими. Русские этого не хотят", – сказал Зеленский, комментируя заявление Трампа о возможных санкциях против Украины.

Интервьюер спросила Зеленского, введет ли Трамп санкции против России с учетом того, что он пока не подавал признаков готовности это сделать. В ответ Зеленский объяснил, что у его американского коллеги сейчас просто нет альтернативы.

"Он лидер Соединенных Штатов Америки, он должен это сделать. Я надеюсь, мы очень верим, что США – лидеры цивилизованного мира… Здесь все равно, кто хочет санкции наложить на русских, – они не будут работать. Здесь Америка должна наложить санкции", – сказал он.

Напомним, что в Сенате США уже лежит двухпартийный законопроект о новых санкциях против России. Он предусматривает введение 500% пошлин на все товары из стран, продолжающих покупать у России нефть, уран, газ и другие энергоносители, а также запрет для граждан США покупать российский суверенный долг.

Однако вряд ли Трамп готов поддержать жесткие действия против Путина. С одной стороны, недавно Трамп заявил, что он "недоволен" Путиным из-за атак на Украину, а затем вообще назвал российского правителя "сумасшедшим". С другой стороны, недавно Трамп публично отказался вводить санкции, а министр финансов США Скотт Бессент даже пытался блокировать одобрение странами G7 нового "ценового потолка" на российскую нефть.

Впрочем, Трамп может заявлять что угодно, но реальность несколько иная. Так, соавтор санкционного законопроекта, сенатор Линдси Грэм, заявил, что законопроект имеет поддержку 82 сенаторов из 100. Теоретически этого достаточно, чтобы преодолеть вето президента США, если Трамп вздумает барахтаться и подыгрывать Путину, отклоняя проголосованный документ.