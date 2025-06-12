В конце июня для мужчин появится кое-что новое. Что подготовило Минобороны

В "Резерв+" появится новая функция

До конца июня 2025 года в украинском приложении "Резерв+" появится новая функция — возможность оплатить штраф за нарушение воинского учета.

Такая функция позволит уменьшить нагрузку на операторов Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом в интервью "DOU" сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, это нововведение станет одним из ключевых цифровых достижений года для Министерства обороны. Вместо длительного процесса, а именно похода в ТЦК, получения счета, визита в банк и возвращения с квитанцией, украинцы смогут осуществить оплату в несколько кликов в приложении.

Напомним, что может вам угрожать, если вы не оплатите штраф от ТЦК.

Еще ранее "Телеграф" сообщал, что уже с этого лета все военнообязанные украинцы, которые нарушат правила воинского учета в Территориальном центре комплектования, будут иметь двадцать дней, чтобы добровольно оплатить штраф с большой скидкой до пятидесяти процентов.