Скачок цен был не последним: узнайте, сколько будут стоить фрукты и овощи в конце года (прогноз, инфографика)

Так или иначе, будем платить много

Стоимость пищевых продуктов в Украине достигла критических отметок – в мае фрукты подорожали на 18%, а мясо выросло в цене на 5,4%. По данным Государственной службы статистики, годовая инфляция ускорилась до 15,9% — это максимальный показатель за последние два года.

Причиной стремительного подорожания стали не только неблагоприятные погодные условия, но и активный экспорт продовольствия за границу. Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины об уровне инфляции в мае 2025 года, опубликованном 11 июня.

Сколько стоят продукты сейчас

По состоянию на 12 июня цены на базовые продукты выросли в разы по сравнению с прошлым годом. Огурцы теперь стоят 40 гривен за килограмм вместо прошлогодних 25-30 гривен. Помидоры продают по 90 гривен, а закарпатские с "пупчиком" — даже по 115 гривен за килограмм.

Молодой картофель стоит 52 гривны — почти вдвое дороже прошлого сезона. Капуста стоит 20-22 гривны за килограмм. Больше всего "кусаются" цены на сезонные ягоды: закарпатская клубника стоит 170-180 гривен за килограмм, черешня — 520 гривен. А спаржа, давно переставшая считаться деликатесом, стоит 490 гривен — почти как килограмм элитной рыбы, например, лосось.

Зелень тоже резко подорожала. Укроп и петрушка стоят 195 гривен за килограмм, шпинат – около 200 гривен, салат – 195 гривен. Айсберг домашний продают по 78 гривен, тепличный – 180 гривен за килограмм. Молодой лук стоит 50 гривен, яблоки – 85 гривен за килограмм.

Что привело к росту цен

По словам народного депутата Данила Гетманцева, "только за май фрукты выросли в цене на +18%, а мясо и мясопродукты — на +5,4%". Национальный банк объясняет, что темпы роста цен на сырые продукты ускорились до 26,4%.

Кроме того, стоимость яблок, косточковых, ягод и тепличных овощей выросла из-за задержки поступления урожая и снижения урожайности в результате похолодания и заморозков.

Прогноз цен до конца года

В апреле Национальный банк Украины прогнозировал, что в конце 2025 инфляция замедлится до 8,7%. Если этот прогноз оправдается, цены на продукты вырастут, по меньшей мере, еще на 9% по сравнению с текущим уровнем. Нынешние темпы роста инфляции показывают, что прогнозы НБУ могут не сбыться в полном объеме. Поэтому есть вероятность, что в конце года инфляция останется на нынешнем уровне — 15,9%, то и цены подрастут соответственно, огурцы будут стоить не менее 46 грн, помидоры — по меньшей мере 105 гривен и так далее.

Прогноз роста цен на фрукты и овощи

Летом, в сезон сбора урожая, некоторые овощи и фрукты могут временно подешеветь. Однако осенью и в начале зимы они снова подорожают, поскольку Украина вынуждена будет закупать импортные продукты.

Ранее "Телеграф" также писал, что некоторые продукты стали дешевле в два раза на Столичном рынке в Киеве.