Некоторые продукты стали дешевле в два раза: какие цены на Столичном рынке в Киеве

Стоимость мяса за последний месяц почти не изменилась

В июне наблюдается активное сезонное удешевление. Цены на ранние овощи, такие как огурцы, капуста и помидоры снизились из-за увеличенного предложения из теплиц и открытого грунта.

Сезонные ягоды тоже дешевеют, в том числе клубника. "Телеграф" рассмотрел актуальные цены на Столичном рынке.

Цены на мясо

Свинина

Стоимость свинины в июне немного снизилась. Средняя цена на вырезку 290 грн/кг. Ошеек предлагают по 315 грн за килограмм и дороже.

Задняя часть в среднем стоит 200 грн/кг. Ребра предлагают по 205 грн за кг, а рульку по 65. Средняя цена на сало на 130 грн за кг.

Мясо птицы

Тушка индейки в среднем стоит 180 грн/кг. Филе в среднем продают по 269 грн/кг. Бедра по 239 грн за кг, а голень стоит 117 грн/кг.

Цена на куриное филе поднялась – по 189 грн/кг. Крылья продают по 95 грн за кг, бедра по 139 грн за кг.

Тушка курицы стоит в среднем 109 грн за кг.

Говядина

Цена на говядину стабильна. Средняя стоимость на вырезку – 820 грн за кг. Биток продают по 410 грн. за кг.

Цена мякоть из задней части 320 грн/кг. Мясо с шеи стоит 230 грн за кг.

Баранина

Цены на баранину едва изменили. Мякоть из лопатки барана продают по 360 грн за кг. Баранина корейка в среднем стоит 450 грн/кг.

Средняя цена на ошейок 240 грн/кг. Заднюю ногу на кости предлагают по 300 грн/кг. А ребро стоит 220 грн/кг.

Цены на овощи

Картофель уже не за космической цены – в среднем по 23 грн за кг. Стоимость молодого картофеля зависит от сорта, стоит около 27-37 грн/кг.

Средняя цена на лук – 23 грн за кг. Морковь подорожала до 45 грн/кг.

Вдвое упала в цене капуста, сейчас ее продают по 20 грн/кг, пекинскую по 30 грн/кг. Свеклу молодую можно купить за 45 грн за кг.

Редис немного подорожал, стоит в среднем 40 грн за кг. Цены на огурцы зависят от сорта, продаются по 30-55 грн/кг.

Помидоры стали дешевле, красные уже стоят 70 грн/кг, розовые по 80 грн.

Свежий перец по 150 грн за кг. Упали в цене кабачки — по 20 грн.

Цены на фрукты

Яблоки продолжают дорожать, уже украинский фрукт продают 65–70 грн за кг. Грушу предлагают по 120 грн/кг.

Ящик бананов продают по 1250 грн, а зеленого авокадо по 750 грн.

Средняя цена апельсинов за кг 75 грн. Лимоны немного подорожали, уже по 115 грн.

Гранат можно купить по 250 грн/кг. А мандарины предлагают по 70 грн/кг.

Цены на ягоды

Цена на клубнику упала, в среднем продают по 100 грн/кг, но есть и по 140. Стоимость также снизилась и на голубику – килограмм продают по 480 грн.

Есть еще на рынке облепиха, которую можно приобрести по 170 грн за кг. А клюква по 175 грн/кг.

Не дешевеет черешня, продают импортную ягоду и по 390 грн/кг. Украинскую черешню предлагают в среднем по 180 грн.

Цены на яйца

Яйца куриные продолжают дешеветь. Категории С1, 10 шт стоят 43 грн. Яйца С0, 10 шт можно купить за 48 грн.

Средняя цена категории СВ 57 грн. Яйца перепелиные, 20 шт можно купить в среднем за 55 грн.

Адрес рынка: Киевская обл., Бучанский р-н, с. Софиевская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 110-А

График работы: без выходных 5:00 — 18:30

Важно отметить, что цены на продукты могут отличаться в зависимости от продавца.

Ранее "Телеграф" писал, что в супермаркетах Киева продают малину по "космическим" ценам. Как выяснилось, эта малина приехала к нам из Марокко.