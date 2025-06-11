Цены тоже побило градом? Как майские заморозки и июньские ливни сделали овощи золотыми

Фермеры жалуются, что всего две минуты непогоды превратили огород в месиво со льда и земли

Ненастье уничтожило урожай косточковых плодов, ягод и овощей в мае и июне в западных областях Украины. Почти полностью погибла клубника, сильно пострадала рассада помидор, огурцов и черешня.

Этой весной регион накрыло несколько волн стихийных явлений — сначала заморозки, затем ливни с градом. Цены на большинство овощей и фруктов сейчас на 30% выше по сравнению с прошлым годом. При этом стоимость сезонных ягод и фруктов не падает, как обычно бывает в начале июня. "Телеграф" выяснял, какова стоимость этих природных вкусностей сейчас, и как на них повлияли недавние катаклизмы.

Розничные цены на рынках не снижаются

Рынок 11 июня

На 11 июня огурцы теперь стоят 40 гривен за килограмм против 25-30 гривен в прошлом году. Помидоры продают по 90 гривен, закарпатские с "пупчиком" — до 115 гривен за килограмм.

Капуста стоит 20-22 гривен за килограмм. Молодой картофель стоит 52 гривны — это почти вдвое больше, чем в прошлом сезоне.

Больше всего цены "кусаются" на сезонные ягоды. Закарпатская клубника стоит 180 гривен за килограмм, черешня – 520 гривен, за спаржу просят – 490 гривен.

Зелень тоже резко подорожала. Укроп и петрушка стоят 195 гривен за килограмм, шпинат – около 200 гривен, салат – 195 гривен. Айсберг домашний продают по 78 гривен, тепличный – 180 гривен за килограмм.

Молодой лук (продавцы говорят, что привозят его из Узбекистана) стоит 50 гривен, яблоки — 85 гривен за килограмм.

Цены на рынке 11 июня

Продавцы жалуются на низкий спрос

"В прошлом году клубника была по 70 гривен, а сейчас 180 — люди просто не покупают за такие деньги. Товар портится, а покупателей нет", — рассказывает "Телеграфу" продавщица Мария, работающая на оптовом рынке.

По сравнению с 2024 годом ситуация кардинально противоположна. Тогда клубника дешевела благодаря большому урожаю — с 60-100 гривен в начале сезона до 40-70 гривен за килограмм, рассказывает продавец.

Фермеры считают убытки

Хозяин из Тернопольщины Алексей не скрывает разочарования. "Всю весну старались, работали… И все напрасно. Две минуты хватило, чтобы град уничтожил все — на урожай в этом году уже можно не надеяться. Что не побило, то смешало с землей… На огород без слез не глянешь, а жена так и плакала над теми остатками растительности… Жалко потраченного времени".

Ранее "Телеграф" писал, что цены на молодой картофель упали. Где купить кило на 30 гривен дешевле.