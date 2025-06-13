Пятница 13-го точно будет неспокойной. Украинцев ждет неприятный сюрприз из космоса

В течение пятницы Земля будет находиться под влиянием геопогоды на Солнце

В пятницу, 13 июня, на Земле будет бушевать умеренная магнитная буря. Есть шанс, что ее сила вырастет, ведь поток солнечного ветра раньше прилетел на нашу планету.

CIR, а именно переходная зона между медленными и быстрыми потоками солнечного ветра, возникла раньше, чем должна быть, и 13 июня ударила по магнитному полю Земли, вызвав магнитную бурю класса G2 (шестибалльную), то есть умеренную. Об этом сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Однако ее сила в течение пятницы может вырасти в класс G3 (семибальная). Если это произойдет, то магнитная буря будет сильной.

"CIR подобны мини-CME (Ред. Выбросам корональной массы). Они содержат ударные волны и усиленные магнитные поля, которые хорошо справляются с созданием полярных сияний", — объяснили астросиноптики.

Стоит напомнить, что магнитная буря длится на Земле уже достаточно долго, по данным Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и международных научных метеорологических лабораторий по всему миру. Местами ее сила снижалась до средней. Однако шторм не завершался и позже снова рос до "красного" уровня.

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