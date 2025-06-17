Парламент принял закон о военных преступлениях против детей, — вице-спикер Кондратюк

За закон проголосовали 252 народных избранника

Верховная Рада проголосовала в целом законопроект №12170 о дополнении Уголовного Кодекса отдельными положениями, который касается военных преступлений против детей.

Об этом сообщила автор законопроекта, заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк. За закон проголосовали 252 народных избранника.

"Этот закон очень важен для необратимого и справедливого наказания всех причастных к похищению россией украинских детей, их перевоспитанию и милитаризации. Это также реальный вклад парламента в международную инициативу Президента Украины Bring Kids Back UA. Очень надеемся, что закон уже в ближайшее время будет подписан главой государства", — отметила Елена Кондратюк.

Согласно закону, Уголовный кодекс Украины дополняется такими четко определенными проявлениями военных преступлений против детей, как:

депортация; незаконное перемещение;

неоправданная задержка репатриации детей;

вербовка и использование ребенка для участия в вооруженном конфликте, военных (боевых) действиях.

До сих пор, как отметила вице-спикер, Уголовный кодекс не содержал отдельных положений на эту тему. За каждое из этих преступных деяний, которое нарушает Женевские конвенции и дополнительные протоколы, предусмотрена уголовная ответственность от 8 до 12 лет заключения.

"Вступление закона в силу значительно облегчит работу правоохранительных органов по привлечению конкретных российских чиновников и всех причастных к ответственности за каждое из обозначенных преступлений против украинских детей. Это также значительно упростит нашу работу на международной арене по применению персональных санкций против российских военных преступников", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Вице-спикер также выразила благодарность соавторам законопроекту спикеру Парламента Руслану Стефанчуку, первому вице-спикеру Александру Корниенко и народной депутатке Галине Михайлюк.

"Спасибо за плодотворное сотрудничество профильному Комитету по вопросам правоохранительной деятельности — всем, кто помогал и поддержал этот законопроект в первом чтении и в целом!", — подчеркнула Елена Кондратюк.