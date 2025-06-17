Парламент ухвалив закон про воєнні злочини проти дітей, - віцеспікерка Кондратюк

За закон проголосували 252 народних обранці

Верховна Рада проголосувала в цілому законопроєкт №12170 щодо доповнення Кримінального Кодексу окремими положеннями, які стосуються воєнних злочинів проти дітей.

Про це повідомила авторка законопроєкту, заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. За закон проголосували 252 народних обранці.

"Цей закон дуже важливий для незворотного і справедливого покарання всіх причетних до викрадення Росією українських дітей, їх "перевиховання" та мілітаризації. Це також реальний внесок Парламенту в міжнародну ініціативу президента України Bring Kids Back UA. Дуже сподіваємося, що закон вже найближчим часом буде підписаний главою держави", — зазначила Олена Кондратюк.

Згідно із законом, Кримінальний кодекс України доповнюється такими чітко визначеними проявами воєнних злочинів проти дітей, як:

депортація, незаконне переміщення;

невиправдана затримка репатріації дітей;

вербування та використання дитини для участі у збройному конфлікті, воєнних (бойових) діях.

Досі, як зауважила віцеспікерка, Кримінальний кодекс не містив окремих положень на цю тему. За кожне з цих злочинних діянь, яке порушує Женевські конвенції та додаткові протоколи, передбачено кримінальну відповідальність — від 8 до 12 років ув'язнення.

"Набуття законом чинності значно полегшить роботу правоохоронних органів щодо притягнення конкретних російських чиновників та всіх причетних осіб до відповідальності за кожен з окреслених злочинів проти українських дітей. Це також значно спростить нашу роботу на міжнародній арені щодо застосування персональних санкцій проти російських воєнних злочинців", — наголосила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка також висловила вдячність співавторам законопроєкту спікеру Парламенту Руслану Стефанчуку, першому віцеспікеру Олександру Корнієнку та народній депутатці Галині Михайлюк.

"Дякую за плідну співпрацю профільному Комітету з питань правоохоронної діяльності — усім, хто допомагав та підтримав цей законопроєкт в першому читанні та в цілому!", — наголосила Олена Кондратюк.