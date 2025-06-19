Провел 6 лет в советских тюрьмах: кто такой генерал Василий Кук, которого хотят увековечить в названии воинской бригады

История генерала УПА Василия Кука, дожившего до независимости Украины

21 отдельная механизированная бригада объявила о начале общественного обсуждения предложения присвоить ей почетное наименование в честь выдающегося украинского военного деятеля генерала Василия Кука. Этот шаг должен почтить память одного из выдающихся командиров Украинской повстанческой армии, который посвятил свою жизнь борьбе за независимость Украины.

"Телеграф" узнал историю жизни и деятельности Василия Кука, человека, который стал символом несокрушимости украинского освободительного движения ХХ века. Далее о нем подробнее.

Василий Кук: последний командир Украинской повстанческой армии

Василий Степанович Кук — выдающийся украинский военный деятель, ставший последним главнокомандующим Украинской повстанческой армией после гибели Романа Шухевича в 1950 году. Его жизнь — это история бескомпромиссной борьбы за свободу Украины в самые темные времена ХХ века.

Еще до войны Кук активно включился в национально-освободительное движение, был членом Организации украинских националистов (ОУН) и неоднократно попадал в польские тюрьмы за свою проукраинскую деятельность. После начала Второй мировой войны он возглавил одну из ведущих походных групп ОУН, которая имела задачу восстановить украинскую государственность в Киеве. Хотя группа была арестована немецкой полицией, Куку удалось сбежать и продолжить борьбу.

В 1942 году Василий Кук возглавил деятельность ОУН на центрально-восточных и южных землях Украины, а весной 1943 года стал командиром УПА-Юг. Он известен как организатор крупнейшего боя УПА против войск НКВД под Гурбами в апреле 1944 года.

После гибели Романа Шухевича в 1950 году Кук был избран главнокомандующим УПА, проводником ОУН в Украине и председателем Генерального секретариата Украинского главного освободительного совета. Он пытался перенести центр сопротивления из западных областей на восток, понимая, что борьба в неравных условиях становится все труднее. Однако 23 мая 1954 года Василия Кука вместе с женой Ульяной разоблачили и арестовали работники КГБ, использовав измену одного из бывших подпольщиков.

Шесть лет Кук провел в советских тюрьмах в полной изоляции, но не сломался и не предал идеалы украинской независимости. После освобождения он прожил еще много лет в Киеве. Василий Кук был единственным из девяти генералов УПА, кто дожил до восстановления независимости Украины. Умер в Киеве 9 сентября 2007 года, оставив после себя яркий след в истории украинского освободительного движения ХХ века.

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