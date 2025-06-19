Дороже, чем в "Пузатой хате"? УЗ поднимает цены на напитки в поездах
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Последний раз цены поднимали в 2018 году
"Укрзализныця" впервые за более чем 7 лет поднимает цены на напитки в поездах. Однако возникает вопрос, станет ли дороже, чем в "Пузатой хате".
"Телеграф" решил выяснить это, сравнив ценовую политику заведения и УЗ. Отметим, что стоимость напитков не изменится в поездах "Интерсити", а цены на горячие обеды в пределах пилотного проекта на поездах дальнего сообщения остаются без изменений.
Цены вырастут на:
- классический чай (с 10 до 20 грн);
- кофейный напиток "3 в 1" и растворимый кофе до 20 грн;
- газированную и негазированную воду.
Заметим, что кофе "3 в 1" раньше стоил 10 грн, а теперь его цена вырастет на 100%. Тоже касается бутылки газированной и негазированной воды, она подорожает с 10 грн до 20 грн. Однако даже такие цены в разы ниже некоторых доступных заведений, как к примеру, "Пузата хата".
Цены в "Пузатой хате"
- Кофе без молока — 44 грн;
- Кофе с молоком – 46 грн;
- Вода (0,5 л) – 40 грн;
- Чай заварной — 42 грн.
- Чай пакетированный – 36 грн.
Выходит, что даже с поднятием цены в вагонах "Укрзализныци" стоимость напитков не выше популярных заведений общепита и т.д. Заметим, что цену на снеки, то есть печенье, вафли, УЗ пока не будет поднимать.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что "Укрзализныця" насмешила украинцев новым меню от Клопотенко.