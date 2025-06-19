Дорожче, ніж в "Пузатій хаті"? УЗ підіймає ціни на напої в поїздах

Востаннє ціни підіймали в 2018 році

"Укрзалізниця" вперше за понад 7 років підіймає ціни на напої в поїздах. Однак виникає питання, чи стане дорожче, ніж в "Пузатій хаті".

"Телеграф" вирішив з'ясувати це, порівнявши цінову політику закладу та УЗ. Зауважимо, що вартість напоїв не зміниться у поїздах "Інтерсіті", а на гарячі обіди в межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення лишаються без змін.

Ціни зростуть на:

класичний чай (з 10 грн до 20 грн);

кавовий напій "3 в 1" і розчинну каву до 20 грн;

газовану та негазовану воду.

Зауважимо, що кава "3 в 1" раніше коштувала 10 грн, а тапер її ціна зросте на 100%.Теж стосується пляшки газованої та негазованої води, вона подорожчає з 10 грн до 20 грн. Однак навіть такі ціни в рази нижчі за деякі доступні заклади, як до прикладу, "Пузата хата".

Ціни в "Пузатій хаті"

Кава без молока — 44 грн;

Кава з молоком — 46 грн;

Вода (0,5 л) — 40 грн;

Чай заварний — 42 грн

Чай пакетований — 36 грн.

Ціна води в "Пузатій хаті"

Ціна кави з молоком в "Пузатій хаті"

Ціна кави без молока в "Пузатій хаті"

Ціна чаю в "Пузатій хаті"

Виходить, що навіть з підняттям ціни в вагонах "Укрзалізниці" вартість напоїв не вища за популярні заклади громадського харчування тощо. Зауважимо, що вартість на снеки, тобто печиво, вафлі, УЗ наразі не буде підіймати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Укрзалізниця" насмішила українців новим меню від Клопотенка.