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Был депутатом "Батькивщины" и имел конфликт с Саакашвили: куда исчез экс-министр внутренних дел Аваков

Автор
Виктория Козар
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Где сейчас бывший министр внутренних дел Арсен Аваков
Где сейчас бывший министр внутренних дел Арсен Аваков. Фото Коллаж "Телеграфа"

Он уже не занимается политикой несколько лет

Арсен Аваков — известный украинский политик армянского происхождения, который дольше всех был главой Министерства внутренних дел Украины. Он возглавлял ведомство в течение 7 лет. Позже чиновник ушел из большой политики и почти не появляется в публичном пространстве, как и экс-председатель СБУ Игорь Смешко.

"Телеграф" напомнит, какой была деятельность Авакова в политике, чем он запомнился и куда исчез.

Что известно об Арсене Авакове

Будущий политик родился в 1964 году в Баку. Его отец был военнослужащим, поэтому в 1966 году семья переехала в Украину. Получил образование в Харьковском политехническом институте по специальности инженер-системотехник. Некоторое время работал в этом вузе.

В течение 3 лет Аваков являлся инженером во Всесоюзном научно-исследовательском институте охраны вод. В 1990 году он основал акционерное общество "Инвестор", а через 2 года — коммерческий банк "Базис".

Арсен Аваков биография
Аваков работал инженером в молодости, фото из сети

В 2002 году Арсен вошел в исполнительный комитет Харьковского городского совета. Был заместителем руководителя Харьковского регионального штаба Виктора Ющенко во время президентских выборов в 2004 году.

В 2005 году Аваков возглавил Харьковскую облгосадминистрацию и одновременно сложил полномочия Председателя наблюдательного совета АО "Инвестор" и АКБ "Базис". Также его избрали в Совет партии "Наша Украина".

Арсен Аваков деятельность
Аваков возглавлял Харьковскую ОГА, фото из сети

В 2006 году Аваков стал депутатом Харьковского облсовета V созыва и вошел в комиссию по бюджету. В 2009 году его избрали главой Харьковской областной организации "За Украину!".

В 2010 году по инициативе Юлии Тимошенко Авакова назначили главой Харьковской областной организации партии "Батькивщина". Позже чиновнику выразили недоверие как главе облгосадминистрации, поэтому он подал в отставку.

Авакова деятельность
Аваков входил в "Батькивщину", фото из сети

После этого политик принял участие в выборах мэра Харькова, но проиграл Геннадию Кернесу. Позже прокуратура Харьковщины возбудила уголовное дело против политика по статье "превышение власти и служебных полномочий". В то же время его объявили в розыск. Тогда чиновник находился в Италии. Он попросил закрыть против него дело из-за отсутствия состава преступления.

В 2012 году Аваков стал народным депутатом от "Батькивщины". После свержения режима Януковича его назначили министром внутренних дел в правительстве Арсения Яценюка. Впоследствии внезапно убили одного из координаторов "Правого сектора" Александра Музычко. После этого лидер организации Дмитрий Ярош потребовал отставки Авакова и ареста виновных в его убийстве. На что политик отвечал, что "принимает вызовы бандитов".

Аваков министр
Аваков был министром внутренних дел в правительстве Яценюка, фото из сети

"Если какие-то бандиты угрожают министру, я этот вызов принимаю и готов принять любой вызов, потому что такая моя должность. И в дальнейшем моя позиция будет достаточно жесткой к бандитам, к тем, кто с оружием в руках нарушает порядок", – отмечал Аваков по поводу убийства Александра Музычко.

В 2015 году Аваков имел конфликт с главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили. Последний назвал политика вором, на что тот бросил в него стакан. В 2016 году Арсен во второй раз стал главой МВД, на этот раз — в правительстве Владимира Гройсмана.

Аваков биография
Аваков был министром внутренних дел в правительстве Гройсмана, фото из сети

К деятельности Авакова на должности главы МВД отношение было неоднозначным в Украине. Нередко граждане устраивали акции, во время которых потребовали отставки чиновника. Это происходило на фоне резонансных дел: убийства полицией Кирилла Тлявова, убийства активистки Екатерины Гандзюк и журналиста Павла Шеремета. В 2021 году Аваков подал в отставку.

Где сейчас Арсен Аваков

После начала вторжения россиян политик распространяет фотографии в фейсбуке, на которых показывает, что помогает украинской армии. В сентябре 2022 года он отметил, что продает коллекционное вино, средства из которого направит на берцы для военных.

Где сейчас Арсен Аваков
Аваков показывает, что помогает ВСУ, фото с его фейсбук-страницы

В апреле 2024 стало известно, что бывший министр начал бизнес в Карпатах. Его инвестиционная фирма "Форсайт Инвест" приобрела ООО "Карпатские золотые орешки", занимающееся выращиванием лесных орехов. Это происходит в Хустском районе на территории около 900 гектаров. Интересно, что компания Авакова считается одной из самых больших в Украине по выращиванию орехов.

Чем сейчас занимается Арсен Аваков
Аваков начал выращивать орехи, фото с его фейсбук-страницы

Политик продолжает распространять посты с помощью ВСУ. В одном из последних сообщений экс-министр распространял поддержку журналисту Виталию Портникову, который столкнулся с атакой хейтеров.

В последнем сообщении Аваков назвал президента Франции Макрона "фундаментальным". Также он написал: "Пусть живет Франция".

Сейчас Аваков ничего не постит на своей странице в фейсбуке. В то же время юрист Клим Братковский выяснил, что бывший министр пишет отзывы о вине в приложении Vivino.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчезла бывший народный депутат от "Батькивщины" Александра Кужель. Когда-то она агитировала за Януковича.

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