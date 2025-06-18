В Украине приняли исторический закон о множественном гражданстве: какие преимущества он дает обычным людям

Проект о множественном гражданстве, несмотря на всеобщий оптимизм, содержит и риски

Верховная Рада Украины приняла законопроект №11469, инициированный президентом Владимиром Зеленским, который вводит институт множественного гражданства. Документ поддержали 243 народных депутата. Это решение является важным шагом к изменению государственного подхода к вопросу гражданства.

Закон вступит в силу через шесть месяцев после его официальной публикации, ориентировочно в декабре 2025 года. "Телеграф" разобрался в деталях проекта.

Кто может иметь несколько гражданств

Законопроект чётко определяет ситуации, когда украинцы могут иметь множественное гражданство. Среди них:

рождение ребёнка с автоматическим получением гражданства другого государства;

усыновление украинского ребёнка иностранными гражданами;

автоматическое приобретение гражданства через брак с иностранцем;

автоматическое приобретение гражданства другого государства по достижении совершеннолетия, без получения соответствующего документа;

упрощённая процедура получения украинского гражданства для граждан определённых стран;

приобретение украинцем гражданства стран, граждане которых могут получить украинское гражданство в упрощённом порядке.

Какие страны подпадают под новый закон

Согласно условиям законопроекта, множественное гражданство будет разрешено только со странами-членами ЕС или с государствами, которые применили санкции против России. Окончательный перечень этих стран должен утвердить Кабинет Министров Украины.

По предварительным оценкам, список может включать 33 страны, среди которых 27 членов ЕС (Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция), а также Великобритания, Канада, Норвегия, Швейцария, США и Япония. В то же время гражданство РФ, Беларуси, Сирии или Северной Кореи однозначно запрещено.

Почему необходимо множественное гражданство

Инициатор закона, президент Зеленский, подчеркнул, что цель нового закона – поддержать украинскую диаспору и привлечь к жизни Украины людей, которые помогают стране за рубежом.

"Все, кто помогает нам, несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли. Иностранные добровольцы, которые встали на защиту Украины, все, кто воюет за свободу Украины, как за родную страну. И Украина станет для них такой", – отмечал Зеленский.

Эксперты считают, что внедрение множественного гражданства может стать эффективным способом решения демографических проблем, которые усугубила полномасштабная война. Заведующий отделом миграционных исследований Института демографии Алексей Позняк отмечает, что Украина не должна терять возможность привлечь граждан из Западной Европы и Северной Америки, которые могут положительно повлиять на экономику и демографию страны.

"Это может не только увеличить численность населения, но и положительно повлияет на экономику. Например, часть из этих граждан выберут Украину для получения высшего образования, ведь оно здесь более доступно, чем за рубежом. И это лишь один из путей возвращения этих граждан на историческую Родину", – заметил эксперт в комментарии "Телеграфу".

Безопасностные и юридические вызовы

Несмотря на общий оптимизм, законопроект не лишён критики и опасений. Советник бывшего главы МВД Владимир Мартыненко подчеркнул, что множественное гражданство может создать юридические лазейки для уклонения от воинской службы или уголовной ответственности.

"Лично у меня главный вопрос к этому документу будет заключаться в том, может ли лицо, получившее второе гражданство, перестать быть военнообязанным в Украине или же уклониться от призыва, воспользовавшись законами другого государства? Сегодня это тот вопрос, которому необходимо уделить особое внимание", – заметил он.

Важным аспектом также является вопрос юрисдикции. Народный депутат Александр Мережко объясняет, что гражданин с двумя паспортами подпадает под юрисдикцию обеих стран, однако в Украине такое лицо будет восприниматься исключительно как украинский гражданин.

Политические риски

Политолог Евгений Магда отметил, что за инициативой закона могут стоять политические мотивы – в частности, стремление привлечь электорат за границей через электронное голосование.

"Во-первых, то, что эта идея подаётся уже не первый раз, свидетельствует о том, что в Офисе президента одна нога не знает, что делает вторая. Во-вторых, это откровенная попытка перебить патриотическим хайпом вопрос о возвращении граждан, выехавших за границу во время полномасштабной войны. Это попытка найти путь наименьшего сопротивления в вопросах, которые никоим образом не решаются", – считает Магда.

Впрочем, эксперты единогласны в одном – при правильном подходе множественное гражданство может значительно усилить международную поддержку Украины и способствовать её послевоенному восстановлению.

Мировой опыт

Сегодня множественное гражданство разрешено в 130 странах мира, включая США, Канаду, большинство стран ЕС. Это позволяет государствам привлекать инвестиции, обеспечивать дипломатическую защиту своим гражданам за рубежом и использовать экономические преимущества, такие как налоги и приобретение недвижимости.

Украина, внедряя эту практику, имеет шанс укрепить свои международные позиции, активнее привлекать диаспору и эффективнее противостоять демографическим вызовам будущего.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что проведение выборов в Украине — вопрос национального масштаба, который касается самого существования общества. Ожидается, что первый этап состоится после завершения военного положения, когда Верховная Рада определит порядок их проведения, ведь речь идет об уникальном формате голосования — не срочном и не досрочном, а таком, какого Конституция ранее не предусматривала.