Укр

Знал, но молчал? Что Трампу было известно о массированной атаке дронов на Киев

Автор
Игорь Тимофеев
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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото Getty Images

Цикличность атак указывала на налет 17 июня

Внезапное бегство Дональда Трампа с саммита "Большой семерки", где президент США должен был встретиться с Владимиром Зеленским, вряд ли связан с предупреждением РФ о массированном дроновом ударе по Киеву 17 июня, как об этом пишет военный и блогер Кирилл Сазонов. Однако некоторая информация американскому лидеру была известна.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. Он объяснил, мог ли Трамп знать о подготовке россиянами атаки на Киев.

Он напомнил, что есть информация стратегического, оперативного и тактического характера, поэтому это не уровень Трампа, чтобы ему сообщали о каждой российской атаке на Украину, особенно учитывая, что они происходят каждый день.

— Я делал выкладки по количеству дронов и можно сказать об определенной цикличности. Такие атаки осуществляются раз в неделю, и если предыдущая массированная атака произошла 9-10 июня, то логично предположить, что как раз в ночь с 16 на 17 такая атака могла повториться, — заключает военный эксперт

По его словам, не обязательно было предупреждать Трампа об этой атаке, но то, что он был проинформирован о дальнейших действиях российского руководства — нет никаких сомнений.

— Можно придумывать очень много конспирологических теорий, но это не моя специальность. Можем предположить: учитывая, что существовала определенная цикличность и было довольно вероятным нанесение такого удара, Дональд Трамп и уехал с полей форма G7, — говорит полковник запаса ВСУ.

Он объяснил свою осторожность в комментариях тем, что, имея доступ к определенной информации, Трамп не будет реагировать на каждый запуск дронов.

— Противник запустил по Киеву 175 дронов и всего-навсего 14 крылатых ракет. Если Трампу будут сообщать о каждой такой атаке (это на фоне 440 ударных беспилотников типа "шахед", в общем запущенных по Украине. — Ред.), согласитесь, не очень большая цифра. Опять же, нужно понимать уровень восприятия стратегический и тактический, присущий этому уровню общения. Поэтому Трамп знал о происходящем, в этом нет сомнений, но он ничего не делает, — подытожил Сергей Грабский.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", может ли Россия запускать по Украине 700 "шахедов" в сутки.

Теги:
#Киев #Дональд Трамп #Сергей Грабский #Атака дронами