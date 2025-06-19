Трамп одобрил план нападения на Иран, но колеблется: в WSJ объяснили, что его беспокоит

При этом в последние дни США активно наращивали силы на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп в частном порядке одобрил план атаки американских войск на Иран. Но пока он воздерживается от его реализации, поскольку озабочен успехом удара и возможными последствиями.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Собеседники подтвердили, что Трамп неофициально одобрил план удара по Ирану еще вечером 17 июня, однако пока приказал поставить процесс на паузу, чтобы посмотреть, откажется ли Иран от ядерной программы.

Целью Соединенных Штатов может стать иранский завод по обогащению урана, расположенный в Фордо. Он очень хорошо защищен и находится на большой глубине под землей. Вооружение, которое имеет Израиль, не может поразить этот объект; предполагается, что на это способны только мощные противобункерные бомбы, которые есть у Соединенных Штатов.

При этом в последние дни США активно наращивали силы на Ближнем Востоке. В Средиземном море появился еще один эсминец флота США, одна авианосная группа следует в Аравийское море, другая готовится развернуться у берегов Израиля. Пентагон утверждает, что наращивание носит исключительно оборонительный характер, однако, скорее всего, отмечает издание, это тактика давления.

"Это также может являться тактикой давления на Иран, чтобы заставить его капитулировать или пойти на уступки", — резюмировали авторы материала.

Отметим, что в нынешней войне Израиля против Ирана президент США Дональд Трамп может стать на сторону первого только в двух условиях. Они будут касаться финансов и геополитики. Со своей стороны Иран готов атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке в случае, если США решат вмешаться в войну на стороне Израиля. Для атаки на силы США уже готовы ракеты и боевая техника, а также остатки иранских "прокси" в регионе.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Путин хочет выступить в роли посредника на переговорах между Израилем и Ираном. Во Франции над этой идеей открыто посмеялись. Известный украинский политолог отметил, что Трамп своей реакцией на войну Израиля и Ирана показал особенности своего мышления. В частности, стало понятно, что он будет стоять на стороне победителя.