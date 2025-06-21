"Шахеды" сами выбирают цель. Как бороться с модернизированными дронами России

Это создает вызов даже для лучших систем ПВО

Регулярная модернизация Россией дронов и оснащение их искусственным интеллектом или камерами вряд ли кардинально изменит ход войны, однако может повлиять на него, особенно если Украина не сделает соответствующие выводы. Но пока не фиксируется массовый запуск таких дронов, их скорее испытывают.

Об этом рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский в интервью NV. По его мнению, массированные налеты "шахедов" свидетельствуют о том, что производство дронов в России стало более доступным и быстрым.

"Камера и ИИ-модуль, скорее всего, позволяют дрону автономно распознавать цель на финальном этапе полета или также использовать визуальную навигацию, а радиомодем обеспечивает управление в радиусе до 150 км без потребности в ретрансляторах. Но есть потребность в тщательном изучении найденных элементов, чтобы понять, как далеко продвинулись инженеры", — говорит Храпчинский.

Он уверен, что Россия использует такие дроны для испытательных полетов, ведь массированного запуска не фиксировалась. Однако их попытка интегрировать GSM-модем свидетельствует о заинтересованности РФ в создании сетевого управления, в частности, для групповых пусков. Если же говорить об использовании модуля NVIDIA Jetson, то там реализована система компьютерного зрения. Она позволяет БПЛА сопоставлять изображение с камеры с заранее загруженными снимками местности, обходя препятствия.

Такая модернизация дронов становится вызовом для украинских систем ПВО и РЭБ, который следует учитывать при формировании новых решений противодействия.

"Технологии дешевеют, а сам дрон уже стал основным боевым "расходником" для России. Известно о намерениях развернуть полноценный сбор "шахедов" в КНДР, что обеспечило бы обход санкций и уменьшение логистических рисков", — добавляет эксперт.

По его словам, появление новых "шахедов", с радиоуправлением, видеоканалом и элементами ИИ усиливает нагрузку на систему противовоздушной обороны. Поэтому Украина должна адаптироваться и изменять свою стратегию: внедрять интегрированные РЭБ-модули, наращивать пассивные сенсорные сети, делать из мобильной связи один из эшелонов противодействия, развивать средства автоматического обнаружения и поражения.

"Эти дроны уже не просто летят по заранее определенному маршруту, они могут корректироваться в полете, менять направление, а в финальной фазе — самостоятельно выбирать цель. Это создает вызов даже для лучших ПВО, потому что количество и вариативность атак растет", — говорит Храпчинский.

Он отмечает, что появление новых "шахедов" вряд ли кардинально изменит ход войны, но оно повлияет на него, особенно если Украина не сделает правильные выводы.

"Противодействие этим дронам есть. Оно сложное, но не недостижимое. Если мы подготовимся стратегически, построим многоуровневую систему защиты, которая будет объединять ПВО, РЭБ, пассивную радиолокацию, оптику, акустику и искусственный интеллект, преимущество останется за нами. Но времени на раскачку больше нет", — сказал он.

По мнению Храпчинского, россияне работают над увеличением скорости и высоты полета дронов. Они стараются не только сделать их более точными, но и максимально недоступными для сбития.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Украина сбивает "шахеды", какие средства самые эффективные и сколько их у нас.