700 "шахедов" в сутки? Может ли Россия нанести по Украине такой массированный удар

РФ сумела рассредоточить производство и наладить выпуск отдельных деталей

Во время массированных воздушных налетов на Украину число ударных дронов типа "Шахед", которые запускают россияне по нашей территории, составляет почти 500 единиц в сутки. При этом Кремль хочет нарастить число до 700.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. Он оценил возможность врага выйти на такую цифру.

— Несмотря на такую интенсивность атак (в среднем в июне противник за день выпускал 196,82 беспилотника), говорить о его способности ежедневно запускать 500 беспилотников — это очень далеко от идеала. Ему нужно напрячься как минимум вдвое, а то и больше, чтобы обеспечить такую интенсивность обстрелов. Чего он достичь (давайте говорить откровенно) не может, потому что есть специфика логистики, — говорит военный эксперт.

По его словам, Россия смогла рассредоточить производство и наладить выпуск отдельных деталей, но их окончательная сборка требует обученного персонала и определенных локаций, а их у РФ не слишком много.

— Хотя надо понимать: если бы у РФ была немного другая структура бизнеса и промышленности, то наладить такое производство под общим контролем можно было бы. Но мы имеем Российскую Федерацию, такую, как она есть, и поэтому говорить, что они вскоре смогут нарастить такое производство — будет слишком оптимистичным, — подчеркнул Сергей Грабский.

По его мнению, мы будем наблюдать такое же количество "шахедов", которые летят в нашу сторону, в течение еще довольно длительного времени.

— Давайте не забывать: мы не стоим на месте и тоже наносим удары по России. Мы "выключили" на всю ночь Московский транспортный узел. Почему об этом у нас очень мало говорят, а говорить надо больше. Потому что если говорить о паритете, то должен заметить: количество дронов, которые выпускает Украина [по России и оккупированных РФ украинских территориях] в целом является или эквивалентным, или даже больше того количества дронов, которое запускает по нам Российская Федерация, — подытожил военный эксперт.

Напомним, бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж объяснил "Телеграфу", чем Украина ответит Путину на усиление террора.