Не только ради террора: почему россияне обстреливают крупные украинские города

Украина тоже развивает свои средства противодействия

Россияне обстреливают крупные украинские города, чтобы подкосить состояние экономики. При этом их удары не могут быть "ответом" на что-либо, так как планируются заранее.

Об этом рассказал глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в интервью "Телеграфу". По его словам, Россия и впредь будет совершенствовать свои методы террора, а с ними будут развиваться и средства украинского ответа.

Братчук подчеркнул, что такие города как Одесса, Киев, Харьков, Днепр, Сумы, Запорожье и другие города производят ресурсы, которые поддерживают состояние экономики Украины. А от экономики зависит способность Украины противостоять российской агрессии.

Чиновник подчеркнул, что тактика дроновых ударов оккупантов постоянно меняется, однако у украинских защитников появляются все новые средства противодействия. Это и мобильные огневые группы, другие средства ПВО, а также БПЛА-перехватчики.

"Россия пытается совершенствовать свой террор и она будет делать это впредь, очевидно", — сказал Братчук.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Россия хочет захватить все страны бывшего СССР, а также пообещал ряд шагов, которые направлены на то, чтобы сорвать эти планы.