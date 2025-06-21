Не только ради террора: почему россияне обстреливают крупные украинские города
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Украина тоже развивает свои средства противодействия
Россияне обстреливают крупные украинские города, чтобы подкосить состояние экономики. При этом их удары не могут быть "ответом" на что-либо, так как планируются заранее.
Об этом рассказал глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук в интервью "Телеграфу". По его словам, Россия и впредь будет совершенствовать свои методы террора, а с ними будут развиваться и средства украинского ответа.
Братчук подчеркнул, что такие города как Одесса, Киев, Харьков, Днепр, Сумы, Запорожье и другие города производят ресурсы, которые поддерживают состояние экономики Украины. А от экономики зависит способность Украины противостоять российской агрессии.
Чиновник подчеркнул, что тактика дроновых ударов оккупантов постоянно меняется, однако у украинских защитников появляются все новые средства противодействия. Это и мобильные огневые группы, другие средства ПВО, а также БПЛА-перехватчики.
"Россия пытается совершенствовать свой террор и она будет делать это впредь, очевидно", — сказал Братчук.
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Россия хочет захватить все страны бывшего СССР, а также пообещал ряд шагов, которые направлены на то, чтобы сорвать эти планы.