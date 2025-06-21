"Шахеды" атаковали Нежин. Почему россияне бьют по нему и что там особенного (фото)

Во время тревоги местным советуют пройти в укрытие.

В субботу, 21 июня, в Нежине прогремела серия взрывов. Российская армия не первый раз атакует этот город на Черниговщине.

Как отмечают мониторы, город атаковали не менее 10 "шахедов". Было зафиксировано по меньшей мере 9 взрывов, последствия которых уточняются. Однако "Телеграф" решил рассказать, чем Нежин может интересовать россиян и почему его атакуют.

"Нежин — под атакой "шахедов". В настоящее время зафиксировано 10 взрывов на окраине города и 1 взрыв за пределами общины, в соседнем населенном пункте", — написал глава ОВА Александр Кодола.

Почему россияне бьют по Нежину

В Нежине есть авиационная база, расположенная в северной части города Черниговской области. Известно, что аэродром принадлежит ГСЧС и на нем базируется Специальный авиационный отряд оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины. Ранее на нем базировался 199-й отдельный гвардейский дальний разведывательный полк.

Нежин, авиабаза

Заметим, что почти с первого дня полномасштабного вторжения Россия била по этому аэродрому. Так, 24 февраля 2022 года во время ракетных обстрелов было полностью разрушено диспетчерское здание.

Добавим, что 21 июня вечером взрывы также прогремели в Сумах. Мониторы писали, что вроде бы есть попадание дрона в многоэтажку. Однако в ОВА сообщили, что россияне атаковали Сумы ударным дроном "Ланцет". Зафиксировано также повреждение помещения одного из предприятий. Пока информация о пострадавших не поступала.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему россияне обстреливают большие украинские города.