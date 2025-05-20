Поляк готовил покушение на Зеленского: кто был заказчиком и что его ждет

Польские спецслужбы сотрудничали с СБУ и ГПУ

В Польше завершили досудебное расследование по делу гражданина Павла К., обвиняемого в сотрудничестве с российской военной разведкой и подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского Обвинительный акт направили в Окружной суд Варшавы 20 мая.

Об этом сообщила Национальная прокуратура Польши. По данным следствия, Павел К. установил контакт с российскими военными и предложил содействие Главному управлению разведки Генштаба РФ. По заданию российских спецслужб он собирал сведения о мерах безопасности в аэропорту Жешув-Ясенка, который используется для зарубежных визитов украинских чиновников. Эти данные должны помочь ему в подготовке потенциального покушения на президента Украины.

Раскрытию предшествовала передача информации от украинских правоохранителей.

Павла К. задержан 17 апреля 2024 года. Ему инкриминируют деяния, угрожающие до восьми лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Варшаве полиция задержала гражданку Украины и белоруса за хранение около трех килограммов наркотиков. По польскому законодательству паре грозит до 10 лет тюрьмы. Задержанию предшествовала масштабная полицейская погоня, сравнимая местными СМИ со сценой из голливудского боевика.